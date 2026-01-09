Кишенькова ракета: керівний Toyota створив екстремальне авто своєї мрії (фото)
Toyota GR Yaris отримала екстремальну версію Morizzo RR. 300-сильний заряджений хетчбек має карбонові деталі та гігантське антикрило.
Нова Toyota GR Yaris Morizzo RR дебютувала на автошоу в Токіо. Хетчбек випустять лімітованою серією із 200 авто, причому право придбати їх розіграють у спеціальній лотереї. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Morizzo — псевдонім Акіо Тойоди, під ним керівник Toyota навіть зараз виступає в перегонах.Тепер він вирішив розробити екстремальний трековий хетчбек.Важливо
Toyota GR Yaris Morizzo RR оснащена 1,6-літровим турбомотором на 300 к. с. і 400 Нм та 6-ступінчастою механічною КПП. Її систему повного приводу та підвіску переналаштували.
Пізнати Toyota GR Yaris Morizzo RR можна за новим аеродинамічним пакетом із карбоновим обвісом та гігантським антикрилом. Із вуглеволокна виготовили і капот хетчбека. Крім того, авто фарбуватимуть у особливий сірий колір Gravel Haki.
У салоні Toyota GR Yaris Morizzo RR встановили нове кермо, обшите алькантарою, а також змінили цифровий щиток приладів. Залишилися і спортивні ковшеподібні крісла.
