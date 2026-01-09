Карманная ракета: руководитель Toyota создал экстремальное авто своей мечты (фото)

Toyota GR Yaris получила экстремальную версию Morizzo RR. 300-сильный заряженный хэтчбек имеет карбоновые детали и гигантское антикрыло.

Новая Toyota GR Yaris Morizzo RR дебютировала на автошоу в Токио. Хэтчбек выпустят лимитированной серией из 200 авто, причем право приобрести их разыграют в специальной лотерее. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Хэтчбек получил обвес и огромное антикрыло Фото: Toyota

Morizzo — псевдоним Акио Тойоды, под ним руководитель Toyota даже сейчас выступает в гонках, теперь он решил разработать экстремальный трековый хэтчбек.

Toyota GR Yaris Morizzo RR оснащена 1,6-литровым турбомотором на 300 л. с. и 400 Нм и 6-ступенчатой механической КПП. Ее систему полного привода и подвеску перенастроили.

В салоне заменили руль Фото: Toyota

Узнать Toyota GR Yaris Morizzo RR можно по новому аэродинамическому пакету с карбоновым обвесом и гигантским антикрылом. Из углеволокна изготовили и капот хэтчбека. Кроме того, авто будут красить в особый серый цвет Gravel Haki.

Хэтчбек оснащен спортивными креслами Фото: Toyota

В салоне Toyota GR Yaris Morizzo RR установили новый руль, обшитый алькантарой, а также изменили цифровой щиток приборов. Остались и спортивные ковшеобразные кресла.

