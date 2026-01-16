Без проблем проїдуть понад 300 000 км: названо найнадійніші Toyota сучасності (фото)

Автомобілі Toyota давно славляться своєю надійністю. Експерти визначили най витриваліші моделі в сучасній лінійці марки.

Toyota завжди ставила надійність на перше місце. І хоча сучасні авто вже не такі довговічні, як моделі 80-х чи 90-х, нові Toyota все ще здатні вразити живучістю. На сайті Jalopnik назвали найнадійніші автомобілі Toyota у сучасній лінійці марки.

Експерти проаналізували рейтинги надійності авто від Consumer Reports та визначили 5 нових Toyota, які без проблем подолають 200 000 миль (320 000 км).

Toyota Tacoma

Рамний пікап Toyota Tacoma відомий своєю витривалістю і довговічністю. Один екземпляр моделі навіть подолав 2,5 мільйона кілометрів.

Toyota Highlander

Toyota Highlander Фото: Toyota

Кросовер Toyota Highlander – одна з найнадійніших сімейних моделей, навіть попри те, що сучасна його версія змінила атмосферний V6 на турбомотор.

Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Масова Toyota Corolla проста і невибаглива, а тому довговічна. Ці авто інколи долають навіть 800 000 км.

Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Toyota Prius – не лише наймасовіший, але й найнадійніший гібрид у світі. Існує чимало цих авто з пробігом 800 000 км, які досі їздять. Prius активно експлуатують у таксі.

Toyota Camry

Toyota Camry Фото: Toyota

Camry – найнадійніша Toyota сучасності. Сімейний седан давно відомий своєю довговічністю і займає перші місця у рейтингах надійності. Як і в Prius, його гібридна установка безпроблемна.

