Найпотужніший Toyota Land Cruiser в історії виходить на ринок Європи (фото)

Європейську лінійку Toyota Land Cruiser 300 поповнить найпотужніша модифікація. Позашляховик оснастили гібридною установкою.

Гібрид Toyota Land Cruiser 300 із січня почнуть продавати в низці східноєвропейських країн. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Новий Toyota Land Cruiser Performance Hybrid — найпотужніша версія моделі за всю її історію. Позашляховик оснащений 3,4-літровим V6 твін-турбо та електромотором, які сумарно розвивають 457 к. с. та 790 Н∙м.

Позашляховик отримав потужну 457-сильну установку Фото: Toyota

Позашляховик Toyota Land Cruiser Performance Hybrid не тільки став потужнішим, але й економічніший — середня витрата пального знижена із 12,1 до 10,9 л/100 км. Невеликі відстані авто може проїжджати на електротязі зі швидкістю до 30 км/год.

Гібрид Toyota Land Cruiser 300 зберігає 10-ступінчастий автомат, повний привід зі знижувальною передачею та блокування диференціалів. Він не втратив позашляхових здібностей і здатен долати броди глибиною 70 см.

Ціна Toyota Land Cruiser Performance Hybrid в Європі поки не оголошена, але на інших ринках вона перевищує $100 000. Зате відомо, що базова комплектація VX включає два 12,3-дюймовіе екрани на передній панелі, чотиризонний клімат-контроль, навігацію, електропривід сидінь, підігрів крісел та керма, парктронік, камери кругового огляду, контроль "сліпих" зон і акустику JBL із 14 динаміками.

Гібрид запропонують у багато оснащених версіях Фото: Toyota

Варіант ZX додає обвіс, проєкцію на лобове скло та електропривід дверей багажника із сенсором відкриття. Можна вибрати і GR Sport із інакшим дизайном, позашляховими шинами та функцією розмикання стабілізаторів e-KDSS.

