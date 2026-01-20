Ціна $29000 і запас ходу 700 км: на ринок вийде аналог Tesla Model S від Toyota (фото)
Флагманський електромобіль Toyota bZ7 готується до виходу на ринок. Великий сімейний седан недорогий, багато оснащений та має запас ходу до 710 км.
Нова Toyota bZ7 спочатку надійде в продаж у Китаї, адже саме там на підприємстві GAC-Toyota випускають модель. Ціна Toyota bZ7 стартує з 200 000 юанів ($29 000), повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Toyota bZ7 — доступний аналог Tesla Model S. Великий 5,1-метровий седан Е-класу вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом" та аркоподібним дахом.
У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін із мультимедійною системою від Huawei. Також є проєкція на лобове скло.
Крім того, електрокар Toyota отримав електропакет, підігрів усіх сидінь, холодильник, акустику з 23 динаміками та систему напівавтономного руху з лідаром. Спереду і ззаду є бездротові зарядки для смартфонів.
Нова Toyota bZ7 оснащена 278-сильною установкою, а її максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 71,35 і 88,13 кВт∙год: запас ходу становить від 600 до 710 км.
