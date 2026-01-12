Продажи электрокаров в Украине выросли в 8 раз и установили рекорд: самые популярные модели

Конец 2025 года отметился настоящим бумом на электромобили в Украине. Самыми популярными стали авто китайского производства и подержанные Tesla.

За декабрь 2025 года украинцы приобрели рекордные 32,8 тыс. электрокаров, что сразу в 8 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Высокий спрос на электромобили в Украине был обусловлен отменой льготной растаможки с 1 января 2026 года. Именно поэтому за декабрь на учет поставили 32 134 легковых электрокара (+782% к декабрю 2024 года) и 699 коммерческих (+464%).

Volkswagen ID.Unyx — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: Topcars UA

По итогам всего 2025 года продажи электромобилей в Украине также установили рекорд — 110,2 тыс. авто. Из них 107 470 легковых авто (+113%), 2773 коммерческих (119%) и 5 электробусов (+150%).

Доля новых электрокаров составила 21%. В этом сегменте лидируют модели китайского производства.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за 2025 год:

Volkswagen ID.Unyx — 3162 проданных авто. BYD Song Plus EV — 2948 ед. BYD Leopard 3 — 1623 ед. Zeekr 7X — 1558 ед. BYD Sea Lion 07 — 1337 ед.

В подержанном сегменте лидируют модели Tesla.

В подержанном сегменте лидируют Tesla Model Y и Model 3 Фото: Motor Trend

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за 2025 год:

Tesla Model Y — 10 683 зарегистрированных авто Tesla Model 3 — 9348 ед. Nissan Leaf — 7559 ед. Kia Niro — 5154 ед. Hyundai Kona Electric — 4145 ед.

Кстати, именно производитель электрокаров стал лидером украинского авторынка в 2025 году.

