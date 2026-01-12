Продажи электрокаров в Украине выросли в 8 раз и установили рекорд: самые популярные модели
Конец 2025 года отметился настоящим бумом на электромобили в Украине. Самыми популярными стали авто китайского производства и подержанные Tesla.
За декабрь 2025 года украинцы приобрели рекордные 32,8 тыс. электрокаров, что сразу в 8 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Высокий спрос на электромобили в Украине был обусловлен отменой льготной растаможки с 1 января 2026 года. Именно поэтому за декабрь на учет поставили 32 134 легковых электрокара (+782% к декабрю 2024 года) и 699 коммерческих (+464%).
По итогам всего 2025 года продажи электромобилей в Украине также установили рекорд — 110,2 тыс. авто. Из них 107 470 легковых авто (+113%), 2773 коммерческих (119%) и 5 электробусов (+150%).
Доля новых электрокаров составила 21%. В этом сегменте лидируют модели китайского производства.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за 2025 год:
- Volkswagen ID.Unyx — 3162 проданных авто.
- BYD Song Plus EV — 2948 ед.
- BYD Leopard 3 — 1623 ед.
- Zeekr 7X — 1558 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 1337 ед.
В подержанном сегменте лидируют модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за 2025 год:
- Tesla Model Y — 10 683 зарегистрированных авто
- Tesla Model 3 — 9348 ед.
- Nissan Leaf — 7559 ед.
- Kia Niro — 5154 ед.
- Hyundai Kona Electric — 4145 ед.
Кстати, именно производитель электрокаров стал лидером украинского авторынка в 2025 году.
