Увеличил продажи в 5 раз: на авторынке Украины в 2025 году появился неожиданный лидер

В 2025 году украинцы активно покупали кроссоверы и электрокары. В сегменте новых авто в лидеры неожиданно вырвался китайский производитель электрокаров BYD.

За 2025 год в Украине приобрели 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% превысило показатель 2024 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Авторынок Украины продемонстрировал лучший результат с 2022 года. Рост произошел не в последнюю очередь благодаря ажиотажному спросу на электромобили, ведь с 1 января 2026 года отменили их льготную растаможку.

Renault Duster остался самым популярным новым авто в Украине Фото: Renault

Именно производитель электрокаров BYD вырвался в лидеры по результатам 2025 года. Продажи авто этой марки выросли в 5 раз по сравнению с 2024 годом, даже несмотря на то, что эти авто представлены на нашем рынке неофициально. На второе место опустилась Toyota, а третьим стал Volkswagen.

Топ 10 самых популярных брендов на украинском авторынке в 2025 году:

BYD — 10 352 ед. (+401%). Toyota — 10 181 ед. (-5%). Volkswagen — 7380 ед. (+51%). Renault — 6281 ед. (-14%). Skoda — 6153 ед. (+22%). BMW — 3757 ед. (-22%). Hyundai — 3633 ед. (+39%). Zeekr — 2984 ед. (+264%). Audi — 2864 ед. (+42%). Honda — 2655 ед. (+31%).

Самые популярные модели авто в 2025 году — кроссоверы, причем лидерство сохранил Renault Duster.

Самые популярные авто в Украине за 2025 год:

Renault Duster. Toyota RAV4. Volkswagen ID.UNYX.

Между прочим, по результатам 2025 года BYD стал и крупнейшим производителем электрокаров в мире, обогнав многолетнего лидера Tesla.

