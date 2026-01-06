Увеличил продажи в 5 раз: на авторынке Украины в 2025 году появился неожиданный лидер
В 2025 году украинцы активно покупали кроссоверы и электрокары. В сегменте новых авто в лидеры неожиданно вырвался китайский производитель электрокаров BYD.
За 2025 год в Украине приобрели 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% превысило показатель 2024 года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Авторынок Украины продемонстрировал лучший результат с 2022 года. Рост произошел не в последнюю очередь благодаря ажиотажному спросу на электромобили, ведь с 1 января 2026 года отменили их льготную растаможку.
Именно производитель электрокаров BYD вырвался в лидеры по результатам 2025 года. Продажи авто этой марки выросли в 5 раз по сравнению с 2024 годом, даже несмотря на то, что эти авто представлены на нашем рынке неофициально. На второе место опустилась Toyota, а третьим стал Volkswagen.
Топ 10 самых популярных брендов на украинском авторынке в 2025 году:
- BYD — 10 352 ед. (+401%).
- Toyota — 10 181 ед. (-5%).
- Volkswagen — 7380 ед. (+51%).
- Renault — 6281 ед. (-14%).
- Skoda — 6153 ед. (+22%).
- BMW — 3757 ед. (-22%).
- Hyundai — 3633 ед. (+39%).
- Zeekr — 2984 ед. (+264%).
- Audi — 2864 ед. (+42%).
- Honda — 2655 ед. (+31%).
Самые популярные модели авто в 2025 году — кроссоверы, причем лидерство сохранил Renault Duster.
Самые популярные авто в Украине за 2025 год:
- Renault Duster.
- Toyota RAV4.
- Volkswagen ID.UNYX.
Между прочим, по результатам 2025 года BYD стал и крупнейшим производителем электрокаров в мире, обогнав многолетнего лидера Tesla.
