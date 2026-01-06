Збільшив продажі в 5 разів: на авторинку України в 2025 році з'явився несподіваний лідер

У 2025 році українці активно купували кросовери та електрокари. У сегменті нових авто в лідери несподівано вирвався китайський виробник електрокарів BYD.

За 2025 рік в Україні придбали 81,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% перевищило показник 2024 року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Авторинок України продемонстрував найкращий результат із 2022 року. Зростання відбулося не в останню чергу завдяки ажіотажному попиту на електромобілі, адже з 1 січня 2026 року скасували їх пільгове розмитнення.

Renault Duster залишився найпопулярнішим новим авто в Україні Фото: Renault

Саме виробник електрокарів BYD вирвався у лідери за результатами 2025 року. Продажі авто цієї марки виросли у 5 разів порівняно з 2024 роком, навіть попри те, що ці авто представлені на нашому ринку неофіційно. На друге місце опустилася Toyota, а третім став Volkswagen.

Топ 10 найпопулярніших брендів на українському авторинку в 2025 році:

BYD – 10 352 од. (+401%). Toyota – 10 181 од. (-5%). Volkswagen – 7380 од. (+51%). Renault – 6281 од. (-14%). Skoda – 6153 од. (+22%). BMW – 3757 од. (-22%). Hyundai – 3633 од. (+39%). Zeekr – 2984 од. (+264%). Audi – 2864 од. (+42%). Honda – 2655 од. (+31%).

Важливо

Найпопулярніші моделі авто в 2025 році – кросовери, причому лідерство зберіг Renault Duster.

Найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік:

Renault Duster. Toyota RAV4. Volkswagen ID.UNYX.

Між іншим, за результатами 2025 року BYD став і найбільшим виробником електрокарів у світі, обігнавши багаторічного лідера Tesla.

