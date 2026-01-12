Продажі електрокарів в Україні зросли у 8 разів і встановили рекорд: найпопулярніші моделі

Кінець 2025 року відзначився справжнім бумом на електромобілі в Україні. Найпопулярнішими стали авто китайського виробництва та вживані Tesla.

За грудень 2025 року українці придбали рекордні 32,8 тис. електрокарів, що одразу у 8,6 раза перевищує показник аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Високий попит на електромобілі в Україні був обумовлений скасуванням пільгового розмитнення з 1 січня 2026 року. Саме тому за грудень на облік поставили 32 134 легкових електрокари (+782% до грудня 2024 року) та 699 комерційних (+464%).

Volkswagen ID.Unyx — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: Topcars UA

За підсумками всього 2025 року продажі електромобілів в Україні також встановили рекорд – 110,2 тис. авто. Із них 107 470 легкових авто (+113%), 2773 комерційних (119%) та 5 електробусів (+150%).

Частка нових електрокарів склала 21%. У цьому сегменті лідирують моделі китайського виробництва.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за 2025 рік:

Volkswagen ID.Unyx — 3162 проданих авто. BYD Song Plus EV — 2948 од. BYD Leopard 3 — 1623 од. Zeekr 7X — 1558 од. BYD Sea Lion 07 — 1337 од.

У вживаному сегменті лідирують моделі Tesla.

У вживаному сегменті лідирують Tesla Model Y і Model 3 Фото: Motor Trend

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2025 рік:

Tesla Model Y — 10 683 зареєстрованих авто Tesla Model 3 — 9348 од. Nissan Leaf — 7559 од. Kia Niro — 5154 од. Hyundai Kona Electric — 4145 од.

До речі, саме виробник електрокарів став лідером українського авторинку в 2025 році.

Також Фокус розповідав про найкращі електромобілі 2026 року.