Продажі електрокарів в Україні зросли у 8 разів і встановили рекорд: найпопулярніші моделі
Кінець 2025 року відзначився справжнім бумом на електромобілі в Україні. Найпопулярнішими стали авто китайського виробництва та вживані Tesla.
За грудень 2025 року українці придбали рекордні 32,8 тис. електрокарів, що одразу у 8,6 раза перевищує показник аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Високий попит на електромобілі в Україні був обумовлений скасуванням пільгового розмитнення з 1 січня 2026 року. Саме тому за грудень на облік поставили 32 134 легкових електрокари (+782% до грудня 2024 року) та 699 комерційних (+464%).
За підсумками всього 2025 року продажі електромобілів в Україні також встановили рекорд – 110,2 тис. авто. Із них 107 470 легкових авто (+113%), 2773 комерційних (119%) та 5 електробусів (+150%).
Частка нових електрокарів склала 21%. У цьому сегменті лідирують моделі китайського виробництва.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за 2025 рік:
- Volkswagen ID.Unyx — 3162 проданих авто.
- BYD Song Plus EV — 2948 од.
- BYD Leopard 3 — 1623 од.
- Zeekr 7X — 1558 од.
- BYD Sea Lion 07 — 1337 од.
У вживаному сегменті лідирують моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2025 рік:
- Tesla Model Y — 10 683 зареєстрованих авто
- Tesla Model 3 — 9348 од.
- Nissan Leaf — 7559 од.
- Kia Niro — 5154 од.
- Hyundai Kona Electric — 4145 од.
До речі, саме виробник електрокарів став лідером українського авторинку в 2025 році.
