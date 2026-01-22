Підтримайте нас RU
Tesla уже не в тренді: названо найпопулярніші електромобілі у Європі за 2025 рік (фото)

електромобілі Volkswagen
Volkswagen став європейським лідером з виробництва електрокарів | Фото: Volkswagen

Продажі електрокарів у Європі встановили новий рекорд у 2025 році, проте багаторічний лідер Tesla втрачає позиції.

За 2025 рік у Європі продали рекордні 2 582 595 електромобілів, що майже на 30% перевищило показник 2024 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Майже всі основні виробники електрокарів продемонстрували зростання продажів. Винятком стала Tesla, яка тривалий час лідирувала на європейському ринку. У 2025 році попит на американські електрокари обвалився на 27% і на перше місце вийшов Volkswagen. До того ж, до п’ятірки кращих потрапили ще два бренди концерну Volkswagen – Skoda та Audi.

Tesla Model Y
Tesla Model Y втрачає позиції
Фото: Tesla

Топ 5 найпопулярніших виробників електромобілів у Європі за 2025 рік:

  1. Volkswagen – 274 417 проданих авто (+56%).
  2. Tesla – 238 765 од. (-27%).
  3. BMW – 193 186 од. (+15%).
  4. Skoda – 172 100 од. (+117%).
  5. Audi – 153 848 од. (+51%).
Tesla Model Y – досі найпопулярніший електромобіль в Європі, проте його продажі впали майже на 60 тисяч одиниць. Натомість моделі концерну Volkswagen демонструють зростання і особливо успішним став новий кросовер Skoda Elroq.

Skoda Elroq
Продажі Skoda Elroq зростали упродовж 2025 року
Фото: Skoda

Найпопулярніші електромобілі в Європі за 2025 рік:

  1. Tesla Model Y – 151 331 продане авто.
  2. Skoda Elroq – 94 106 од.
  3. Tesla Model 3 – 86 261 од.
  4. Renault 5 E-Tech – 81 517 од.
  5. Volkswagen ID.4 – 80 123 од.
  6. Volkswagen ID.3 – 78 667 од.
  7. Volkswagen ID.7 – 76 368 од.
  8. BMW iX1 – 69 816 од.
  9. Kia EV3 – 66 802 од.
  10. Skoda Enyaq – 65 787 од.

До речі, невдовзі на ринок вийде новий аналог Tesla Model S від Toyota із запасом ходу 700 км.

Також Фокус розповідав про перший електрокросовер Rolls-Royce.