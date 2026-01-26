Підтримайте нас RU
Лідер незмінний вже 44 роки: найпопулярніші авто в США за 2025 рік (фото)

авто з США
Авторинок США продемонстрував мінімальне зростання в 2025 році | Фото: Motor1.com

Названо найпопулярніші автомобілі 2025 року в США. Модель-лідер не змінюється із 1981 року.

У 2025 році в США продали 16,3 мільйона нових легкових автомобілів, що на 2,4% більше, аніж роком раніше. Серед них переважають пікапи та кросовери, повідомляє видання Car and Driver.

Ford F-150
Ford F-150 уже 44 роки лідер авторинку США
Фото: Ford

У топ 10 моделей-лідерів авторинку США – одразу 9 авто підвищеної прохідності. Єдиний виняток – седан Toyota Camry.

Найпопулярніше авто в США незмінне вже 44 роки (з 1981 року) – це пікап Ford F-Series. У 2025 році його продажі зросли та перевищили 800 тис. одиниць.

Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado зберіг друге місце
Фото: General Motors

Друге місце зберіг його основний конкурент Chevrolet Silverado, а третє – кросовер Toyota RAV4. Найбільше зростання продемонструвала Toyota Tacoma (+42%), а найбільше падіння – Tesla Model Y (-15%).

Найпопулярніші авто в США за 2025 рік:

  1. Ford F-Series — 801 525 проданих авто (+9,5%).
  2. Chevy Silverado — 577 434 (+4,5%).
  3. Toyota RAV4 — 479 288 (+0,9%).
  4. Honda CR-V — 403 768 (+0,2%).
  5. Ram Pickup — 374 059 (-0,0001%).
  6. GMC Sierra — 348 222 (+7,8%).
  7. Tesla Model Y — 317 800 (-15%).
  8. Toyota Camry — 316 185 (+2%).
  9. Toyota Tacoma — 274 638 (+42,4%).
  10. Chevy Equinox — 274 356 (+32,1%).
  11. Toyota Corolla — 248 088 (+6,5%).
  12. Honda Civic — 238 661 (-1,4%).
  13. Hyundai Tucson — 234 230 (+13,6%).
  14. Ford Explorer — 222 706 (+14,7%).
  15. Nissan Rogue — 217 896 (-11,3%).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за 2025 рік виріс попит на авто зі США.

Також ми розповідали про основні автомобільні новинки 2026 року.