Лідер незмінний вже 44 роки: найпопулярніші авто в США за 2025 рік (фото)

Названо найпопулярніші автомобілі 2025 року в США. Модель-лідер не змінюється із 1981 року.

У 2025 році в США продали 16,3 мільйона нових легкових автомобілів, що на 2,4% більше, аніж роком раніше. Серед них переважають пікапи та кросовери, повідомляє видання Car and Driver.

Ford F-150 уже 44 роки лідер авторинку США Фото: Ford

У топ 10 моделей-лідерів авторинку США – одразу 9 авто підвищеної прохідності. Єдиний виняток – седан Toyota Camry.

Найпопулярніше авто в США незмінне вже 44 роки (з 1981 року) – це пікап Ford F-Series. У 2025 році його продажі зросли та перевищили 800 тис. одиниць.

Chevrolet Silverado зберіг друге місце Фото: General Motors

Друге місце зберіг його основний конкурент Chevrolet Silverado, а третє – кросовер Toyota RAV4. Найбільше зростання продемонструвала Toyota Tacoma (+42%), а найбільше падіння – Tesla Model Y (-15%).

Найпопулярніші авто в США за 2025 рік:

Ford F-Series — 801 525 проданих авто (+9,5%). Chevy Silverado — 577 434 (+4,5%). Toyota RAV4 — 479 288 (+0,9%). Honda CR-V — 403 768 (+0,2%). Ram Pickup — 374 059 (-0,0001%). GMC Sierra — 348 222 (+7,8%). Tesla Model Y — 317 800 (-15%). Toyota Camry — 316 185 (+2%). Toyota Tacoma — 274 638 (+42,4%). Chevy Equinox — 274 356 (+32,1%). Toyota Corolla — 248 088 (+6,5%). Honda Civic — 238 661 (-1,4%). Hyundai Tucson — 234 230 (+13,6%). Ford Explorer — 222 706 (+14,7%). Nissan Rogue — 217 896 (-11,3%).

