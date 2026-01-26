Лідер незмінний вже 44 роки: найпопулярніші авто в США за 2025 рік (фото)
Названо найпопулярніші автомобілі 2025 року в США. Модель-лідер не змінюється із 1981 року.
У 2025 році в США продали 16,3 мільйона нових легкових автомобілів, що на 2,4% більше, аніж роком раніше. Серед них переважають пікапи та кросовери, повідомляє видання Car and Driver.
У топ 10 моделей-лідерів авторинку США – одразу 9 авто підвищеної прохідності. Єдиний виняток – седан Toyota Camry.
Найпопулярніше авто в США незмінне вже 44 роки (з 1981 року) – це пікап Ford F-Series. У 2025 році його продажі зросли та перевищили 800 тис. одиниць.
Друге місце зберіг його основний конкурент Chevrolet Silverado, а третє – кросовер Toyota RAV4. Найбільше зростання продемонструвала Toyota Tacoma (+42%), а найбільше падіння – Tesla Model Y (-15%).
Найпопулярніші авто в США за 2025 рік:
- Ford F-Series — 801 525 проданих авто (+9,5%).
- Chevy Silverado — 577 434 (+4,5%).
- Toyota RAV4 — 479 288 (+0,9%).
- Honda CR-V — 403 768 (+0,2%).
- Ram Pickup — 374 059 (-0,0001%).
- GMC Sierra — 348 222 (+7,8%).
- Tesla Model Y — 317 800 (-15%).
- Toyota Camry — 316 185 (+2%).
- Toyota Tacoma — 274 638 (+42,4%).
- Chevy Equinox — 274 356 (+32,1%).
- Toyota Corolla — 248 088 (+6,5%).
- Honda Civic — 238 661 (-1,4%).
- Hyundai Tucson — 234 230 (+13,6%).
- Ford Explorer — 222 706 (+14,7%).
- Nissan Rogue — 217 896 (-11,3%).
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за 2025 рік виріс попит на авто зі США.
Також ми розповідали про основні автомобільні новинки 2026 року.