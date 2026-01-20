Українці у 2025 році привозили більше авто зі США: найпопулярніші моделі (фото)

Попит на авто зі США в Україні суттєво зріс за 2025 рік. Більше половини завезених "битків" — електрокари.

У 2025 році в Україну завезли та поставили на облік майже 61,6 тис. вживаних авто зі США. Це на 48% більше, аніж за 2024 рік, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Вживані машини із-за океану зайняли 22% українського ринку авто з пробігом. Середній їх вік — 5,2 року і зазвичай це так звані "битки" — авто після ДТП.

Tesla Model Y і Model 3 — найпопулярніші авто зі США в Україні Фото: Motor Trend

Більше половини ввезених авто зі США (52%) — електрокари: високий попит на них був обумовлений закінченням дії пільгового розмитнення електромобілів. Частка бензинових автомобілів становить 34%, гібридів — 7%, дизельних моделей — 4%, а авто з ГБО — 3%.

Не дивно, що саме електромобілі — найпопулярніші авто зі США в Україні у 2025 році. У топ 5 моделей-лідерів — одразу чотири електрокари, три з яких Tesla.

Відео дня

Важливо

Продажі електрокарів в Україні зросли у 8 разів і встановили рекорд: найпопулярніші моделі

Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2025 рік:

Tesla Model Y — 10 342 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 — 9106 од. Ford Escape — 3796 од. Tesla Model S — 3075 од. Chevrolet Bolt — 2965 од.

Між іншим, продажі авто з Китаю в Україні встановили новий рекорд і серед них теж лідирують електромобілі.

Також Фокус повідомляв, що уряд анонсував повернення техогляду авто.