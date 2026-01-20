Українці у 2025 році привозили більше авто зі США: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на авто зі США в Україні суттєво зріс за 2025 рік. Більше половини завезених "битків" — електрокари.
У 2025 році в Україну завезли та поставили на облік майже 61,6 тис. вживаних авто зі США. Це на 48% більше, аніж за 2024 рік, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Вживані машини із-за океану зайняли 22% українського ринку авто з пробігом. Середній їх вік — 5,2 року і зазвичай це так звані "битки" — авто після ДТП.
Більше половини ввезених авто зі США (52%) — електрокари: високий попит на них був обумовлений закінченням дії пільгового розмитнення електромобілів. Частка бензинових автомобілів становить 34%, гібридів — 7%, дизельних моделей — 4%, а авто з ГБО — 3%.
Не дивно, що саме електромобілі — найпопулярніші авто зі США в Україні у 2025 році. У топ 5 моделей-лідерів — одразу чотири електрокари, три з яких Tesla.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2025 рік:
- Tesla Model Y — 10 342 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 — 9106 од.
- Ford Escape — 3796 од.
- Tesla Model S — 3075 од.
- Chevrolet Bolt — 2965 од.
Між іншим, продажі авто з Китаю в Україні встановили новий рекорд і серед них теж лідирують електромобілі.
Також Фокус повідомляв, що уряд анонсував повернення техогляду авто.