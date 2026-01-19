В уряді анонсували повернення техогляду авто з 2026 року: чого очікувати водіям

В Україні невдовзі повернуть обов'язковий техогляд автомобілі. Спочатку його планують запровадити для авто з пробігом.

Реформу технічного контролю у визнали одним із пріоритетів у сфері автомобільного транспорту та перевезень на 2026 рік. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що зміни покликані спростити техогляд авто з пробігом при їх першій державній реєстрації в Україні. Саме у цей сегмент планують спочатку повернути техогляд в Україні, а потім уже поступово впроваджуватимуть цю процедуру для інших типів автомобільного транспорту.

Отже, спочатку технічний контроль повернуть для імпортованих уживаних авто. Раніше повідомлялося, що він замінить сертифікацію.

Як відомо, зараз техогляд в Україні є обов'язковим лише для комерційного транспорту, який перевозить пасажирів чи вантажі на регулярній основі, а також спецтехніки. Його проводять на авторизованих СТО із фотовідеофіксацією. Штраф за відчутність техогляду становить від 340 до 1700 гривень.

Повернення техогляду — частина великого пакету реформ у сфері автотранспорту, який покликаний запровадити стандарти ЄС.

Розмитнення, податки, акцизи: важливі зміни для автомобілістів України з 2026 року

Реформи в транспортні галузі України, заплановані на 2026 рік:

законодавче врегулювання системи єЧерга;

реформа пільгових перевезень;

реформа таксі;

запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН);

урегулювання перевезення небезпечних та швидкопсувних вантажів;

створення Національного бюро розслідування аварійних подій на транспорті;

удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних літальних апаратів цивільної авіації.

