В уряді анонсували повернення техогляду авто з 2026 року: чого очікувати водіям
В Україні невдовзі повернуть обов'язковий техогляд автомобілі. Спочатку його планують запровадити для авто з пробігом.
Реформу технічного контролю у визнали одним із пріоритетів у сфері автомобільного транспорту та перевезень на 2026 рік. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
Зазначається, що зміни покликані спростити техогляд авто з пробігом при їх першій державній реєстрації в Україні. Саме у цей сегмент планують спочатку повернути техогляд в Україні, а потім уже поступово впроваджуватимуть цю процедуру для інших типів автомобільного транспорту.
Отже, спочатку технічний контроль повернуть для імпортованих уживаних авто. Раніше повідомлялося, що він замінить сертифікацію.
Як відомо, зараз техогляд в Україні є обов'язковим лише для комерційного транспорту, який перевозить пасажирів чи вантажі на регулярній основі, а також спецтехніки. Його проводять на авторизованих СТО із фотовідеофіксацією. Штраф за відчутність техогляду становить від 340 до 1700 гривень.
Повернення техогляду — частина великого пакету реформ у сфері автотранспорту, який покликаний запровадити стандарти ЄС.Важливо
Реформи в транспортні галузі України, заплановані на 2026 рік:
- законодавче врегулювання системи єЧерга;
- реформа пільгових перевезень;
- реформа таксі;
- запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН);
- урегулювання перевезення небезпечних та швидкопсувних вантажів;
- створення Національного бюро розслідування аварійних подій на транспорті;
- удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних літальних апаратів цивільної авіації.
