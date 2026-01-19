В правительстве анонсировали возвращение техосмотра авто с 2026 года: чего ожидать водителям

В Украине вскоре вернут обязательный техосмотр автомобилей. Сначала его планируют ввести для авто с пробегом.

Реформу технического контроля в признали одним из приоритетов в сфере автомобильного транспорта и перевозок на 2026 год. Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что изменения призваны упростить техосмотр авто с пробегом при их первой государственной регистрации в Украине. Именно в этот сегмент планируют сначала вернуть техосмотр в Украине, а потом уже постепенно будут внедрять эту процедуру для других типов автомобильного транспорта.

Итак, сначала технический контроль вернут для импортируемых подержанных авто. Ранее сообщалось, что он заменит сертификацию.

Как известно, сейчас техосмотр в Украине является обязательным только для коммерческого транспорта, который перевозит пассажиров или грузы на регулярной основе, а также спецтехники. Его проводят на авторизованных СТО с фотовидеофиксацией. Штраф за отсутствие техосмотра составляет от 340 до 1700 гривен.

Возвращение техосмотра — часть большого пакета реформ в сфере автотранспорта, который призван ввести стандарты ЕС.

Реформы в транспортные отрасли Украины, запланированные на 2026 год:

законодательное урегулирование системы является Черга;

реформа льготных перевозок;

реформа такси;

внедрение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН);

урегулирование перевозки опасных и скоропортящихся грузов;

создание Национального бюро расследования аварийных происшествий на транспорте;

совершенствование законодательного урегулирования в сфере беспилотных летательных аппаратов гражданской авиации.

