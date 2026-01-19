Підтримайте нас RU
Продажі авто з Китаю в Україні встановили рекорд: найпопулярніші моделі (фото)

Volkswagen ID.UNYX
Volkswagen ID.UNYX став найпопулярнішим авто з Китаю в Україні | Фото: Volkswagen

2025 рік став рекордним для авто з Китаю в Україні. Найпопулярнішими стали електромобілі Volkswagen, BYD і Zeekr.

За минулий рік продажі авто з Китаю в Україні зросли удвічі та сягнули 29,3 тис. одиниць — це новий рекорд. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Переважна більшість авто з КНР в Україні (91%) — електрокари. Примітно, що нових електромобілів значно більше, аніж уживаних. їх продали 24 тис., що на 118% більше, аніж у 2024 році. Їх частка на ринку нових авто зросла до рекордних 29,5%. Лідером став електрокросовер Volkswagen ID.UNYX.

Zeekr 001
Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті
Фото: Topcars UA

Топ 5 найпопулярніших авто з Китаю в Україні у 2025 році:

  1. Volkswagen ID.UNYX — 3160 проданих авто.
  2. BYD Song Plus — 2995 од.
  3. BYD Leopard 3 — 1623 од.
  4. Zeekr 7X — 1558 од.
  5. BYD Sea Lion 07 — 1342 од.
Вживаних авто з Китаю поставили 5,3 тис. (+61% до 2024 року) і вони займають 1,9% ринку авто з пробігом. Найбільший попит має Zeekr 001.

Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю в Україні за 2025 рік:

  1. Zeekr 001 — 571 зареєстрованих авто.
  2. Polestar 2 — 297 од.
  3. Zeekr 7X — 273 од.
  4. Audi Q4 — 260 од.
  5. Tesla Model 3 — 242 од.

До речі, стрімке зростання у 2025 році продемонстрували і продажі електромобілів в Україні.

