Продажі авто з Китаю в Україні встановили рекорд: найпопулярніші моделі (фото)
2025 рік став рекордним для авто з Китаю в Україні. Найпопулярнішими стали електромобілі Volkswagen, BYD і Zeekr.
За минулий рік продажі авто з Китаю в Україні зросли удвічі та сягнули 29,3 тис. одиниць — це новий рекорд. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Переважна більшість авто з КНР в Україні (91%) — електрокари. Примітно, що нових електромобілів значно більше, аніж уживаних. їх продали 24 тис., що на 118% більше, аніж у 2024 році. Їх частка на ринку нових авто зросла до рекордних 29,5%. Лідером став електрокросовер Volkswagen ID.UNYX.
Топ 5 найпопулярніших авто з Китаю в Україні у 2025 році:
- Volkswagen ID.UNYX — 3160 проданих авто.
- BYD Song Plus — 2995 од.
- BYD Leopard 3 — 1623 од.
- Zeekr 7X — 1558 од.
- BYD Sea Lion 07 — 1342 од.
Вживаних авто з Китаю поставили 5,3 тис. (+61% до 2024 року) і вони займають 1,9% ринку авто з пробігом. Найбільший попит має Zeekr 001.
Найпопулярніші авто з пробігом із Китаю в Україні за 2025 рік:
- Zeekr 001 — 571 зареєстрованих авто.
- Polestar 2 — 297 од.
- Zeekr 7X — 273 од.
- Audi Q4 — 260 од.
- Tesla Model 3 — 242 од.
До речі, стрімке зростання у 2025 році продемонстрували і продажі електромобілів в Україні.
Також Фокус повідомляв, що в минулому році зріс попит на вживані автомобілі.