Запас ходу — 1150 км: в Україні з'явився електрифікований мінівен від JAC і Huawei (фото)

На український ринок вийшов новий JAC RF8. Електрифікований сімейний мінівен просторий, багато оснащений і отримав 380-сильну установку.

Мінівен JAC RF8 створений за участі спеціалістів Huawei. Подробиці новинки розкрили на сайті JAC в Україні.

Новий JAC RF8 — 5,2-метровий мінівен на сім місць. У нього широка решітка радіатора та зсувні двері з електроприводом.

На передній панелі встановили два екрани Фото: JAC

У салоні на передній панелі встановлені два екрани, а селектор КПП прозорий. Крісла першого та другого ряду оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем.

Крім того, комплектація JAC RF8 включає панорамний дах, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, камери кругового огляду, акустика з 12 динаміками, система напівавтономного руху та набір технологій безпеки. Ціна JAC RF8 становить 2,1 мільйона гривень.

Мінівен JAC RF8 оснащений 380-сильною плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Крісла перших двох рядів мають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: autohome.com.cn

Батарея ємністю 27,6 кВт∙год дозволяє проїхати 116 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1150 км. Також є двонаправлена зарядка, тобто авто можна використовувати в якості повербанку.

До речі, нещодавно на український ринок вийшли нові електрокари Avatr від Changan і Huawei.

Також Фокус розповідав про футуристичний електричний мінівен Hyundai.