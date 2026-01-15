Запас ходу — 1150 км: в Україні з'явився електрифікований мінівен від JAC і Huawei (фото)
На український ринок вийшов новий JAC RF8. Електрифікований сімейний мінівен просторий, багато оснащений і отримав 380-сильну установку.
Мінівен JAC RF8 створений за участі спеціалістів Huawei. Подробиці новинки розкрили на сайті JAC в Україні.
Новий JAC RF8 — 5,2-метровий мінівен на сім місць. У нього широка решітка радіатора та зсувні двері з електроприводом.
У салоні на передній панелі встановлені два екрани, а селектор КПП прозорий. Крісла першого та другого ряду оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією та масажем.
Крім того, комплектація JAC RF8 включає панорамний дах, роздільний клімат-контроль, круїз-контроль, камери кругового огляду, акустика з 12 динаміками, система напівавтономного руху та набір технологій безпеки. Ціна JAC RF8 становить 2,1 мільйона гривень.
Мінівен JAC RF8 оснащений 380-сильною плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Батарея ємністю 27,6 кВт∙год дозволяє проїхати 116 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1150 км. Також є двонаправлена зарядка, тобто авто можна використовувати в якості повербанку.
До речі, нещодавно на український ринок вийшли нові електрокари Avatr від Changan і Huawei.
Також Фокус розповідав про футуристичний електричний мінівен Hyundai.