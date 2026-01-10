Футуристичний дизайн і 9 місць: дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)

Мінівен Hyundai Staria 2026 отримав електричну модифікацію. Вона має запас ходу 400 км і швидко заряджається.

Новий Hyundai Staria Electric дебютував на автошоу в Брюсселі. Електрокар надійде в продаж у Європі до кінця першого півріччя. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Запас ходу електровена сягає 400 км Фото: Hyundai

Важливо

Mazda показала високотехнологічного і недорогого суперника Tesla Model Y для Європи (фото)

Електромобіль Hyundai Staria отримав 218-сильний мотор і батарею ємністю 84 кВт∙год. Він здатний розвинути 183 км/год, а його запас ходу становить 400 км. Завдяки 800-вольтному електрообладнанню швидка зарядка (потужністю 180 кВт) на 80% займає 20 хвилин.

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї Фото: Hyundai

Електричний варіант зберігає футуристичний дизайн і зовні відрізняється від оновленого бензинового Hyundai Staria тільки оформленням передньої частини із зарядним роз'ємом. При довжині 5,25 м це найбільший електромобіль Hyundai.

Відео дня

Доступні версії на 7 та 9 місць Фото: Hyundai

У салоні з'явилися нові кермо і 12,3-дюймові дисплеї як у всіх Hyundai Staria 2026. Мінівен Hyundai Staria Electric вийде на ринок у пасажирських версіях. Спочатку запропонують утилітарний дев'ятимісний варіант Wagon і дорожчу семимісну версію Luxury з електроприводом дверей, камерами кругового огляду, підігрівом і вентиляцією крісел перших двох рядів.

До речі, на автошоу в Брюсселі дебютував і найдешевший електрокросовер Kia із запасом ходу понад 400 км.

Також Фокус розповідав, що на цій виставці презентували новий Opel Astra 2026.