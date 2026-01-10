Футуристический дизайн и 9 мест: дебютировал самый большой электрокар Hyundai (фото)

Минивэн Hyundai Staria 2026 получил электрическую модификацию. Она имеет запас хода 400 км и быстро заряжается.

Новый Hyundai Staria Electric дебютировал на автошоу в Брюсселе. Электрокар поступит в продажу в Европе до конца первого полугодия. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Запас хода электровена достигает 400 км Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Staria получил 218-сильный мотор и батарею емкостью 84 кВт∙ч. Он способен развить 183 км/ч, а его запас хода составляет 400 км. Благодаря 800-вольтному электрооборудованию быстрая зарядка (мощностью 180 кВт) на 80% занимает 20 минут.

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея с диагональю 12,3 дюйма Фото: Hyundai

Электрический вариант сохраняет футуристический дизайн и внешне отличается от обновленного бензинового Hyundai Staria только оформлением передней части с зарядным разъемом. При длине 5,25 м это самый большой электромобиль Hyundai.

Доступны версии на 7 и 9 мест Фото: Hyundai

В салоне появились новые руль и 12,3-дюймовые дисплеи как у всех Hyundai Staria 2026. Минивэн Hyundai Staria Electric выйдет на рынок в пассажирских версиях. Сначала предложат утилитарный девятиместный вариант Wagon и более дорогую семиместную версию Luxury с электроприводом дверей, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией кресел первых двух рядов.

