Футуристический дизайн и 9 мест: дебютировал самый большой электрокар Hyundai (фото)
Минивэн Hyundai Staria 2026 получил электрическую модификацию. Она имеет запас хода 400 км и быстро заряжается.
Новый Hyundai Staria Electric дебютировал на автошоу в Брюсселе. Электрокар поступит в продажу в Европе до конца первого полугодия. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.Важно
Электромобиль Hyundai Staria получил 218-сильный мотор и батарею емкостью 84 кВт∙ч. Он способен развить 183 км/ч, а его запас хода составляет 400 км. Благодаря 800-вольтному электрооборудованию быстрая зарядка (мощностью 180 кВт) на 80% занимает 20 минут.
Электрический вариант сохраняет футуристический дизайн и внешне отличается от обновленного бензинового Hyundai Staria только оформлением передней части с зарядным разъемом. При длине 5,25 м это самый большой электромобиль Hyundai.
В салоне появились новые руль и 12,3-дюймовые дисплеи как у всех Hyundai Staria 2026. Минивэн Hyundai Staria Electric выйдет на рынок в пассажирских версиях. Сначала предложат утилитарный девятиместный вариант Wagon и более дорогую семиместную версию Luxury с электроприводом дверей, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией кресел первых двух рядов.
Кстати, на автошоу в Брюсселе дебютировал и самый дешевый электрокроссовер Kia с запасом хода более 400 км.
Также Фокус рассказывал, что на этой выставке презентовали новый Opel Astra 2026.