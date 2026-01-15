Запас хода — 1150 км: в Украине появился электрифицированный минивэн от JAC и Huawei (фото)

На украинский рынок вышел новый JAC RF8. Электрифицированный семейный минивэн просторный, богато оснащен и получил 380-сильную установку.

Минивэн JAC RF8 создан при участии специалистов Huawei. Подробности новинки раскрыли на сайте JAC в Украине.

Новый JAC RF8 — 5,2-метровый минивэн на семь мест. У него широкая решетка радиатора и сдвижные двери с электроприводом.

На передней панели установили два экрана Фото: JAC

В салоне на передней панели установлены два экрана, а селектор КПП прозрачный. Кресла первого и второго ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

Кроме того, комплектация JAC RF8 включает панорамную крышу, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, акустика с 12 динамиками, система полуавтономного движения и набор технологий безопасности. Цена JAC RF8 составляет 2,1 миллиона гривен.

Відео дня

Важно

Старший брат Duster и новая Toyota RAV4: какие авто ожидаются в Украине в 2026 году (фото)

Минивэн JAC RF8 оснащен 380-сильной плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Кресла первых двух рядов имеют электропривод, вентиляцию и массаж Фото: autohome.com.cn

Батарея емкостью 27,6 кВт∙ч позволяет проехать 116 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1150 км. Также есть двунаправленная зарядка, то есть авто можно использовать в качестве повербанка.

Кстати, недавно на украинский рынок вышли новые электрокары Avatr от Changan и Huawei.

Также Фокус рассказывал о футуристическом электрическом минивене Hyundai.