Запас хода — 1150 км: в Украине появился электрифицированный минивэн от JAC и Huawei (фото)
На украинский рынок вышел новый JAC RF8. Электрифицированный семейный минивэн просторный, богато оснащен и получил 380-сильную установку.
Минивэн JAC RF8 создан при участии специалистов Huawei. Подробности новинки раскрыли на сайте JAC в Украине.
Новый JAC RF8 — 5,2-метровый минивэн на семь мест. У него широкая решетка радиатора и сдвижные двери с электроприводом.
В салоне на передней панели установлены два экрана, а селектор КПП прозрачный. Кресла первого и второго ряда оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.
Кроме того, комплектация JAC RF8 включает панорамную крышу, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, акустика с 12 динамиками, система полуавтономного движения и набор технологий безопасности. Цена JAC RF8 составляет 2,1 миллиона гривен.
Минивэн JAC RF8 оснащен 380-сильной плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
Батарея емкостью 27,6 кВт∙ч позволяет проехать 116 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1150 км. Также есть двунаправленная зарядка, то есть авто можно использовать в качестве повербанка.
Кстати, недавно на украинский рынок вышли новые электрокары Avatr от Changan и Huawei.
Также Фокус рассказывал о футуристическом электрическом минивене Hyundai.