Продажи авто из Китая в Украине установили рекорд: самые популярные модели (фото)

2025 год стал рекордным для авто из Китая в Украине. Самыми популярными стали электромобили Volkswagen, BYD и Zeekr.

За прошлый год продажи авто из Китая в Украине выросли вдвое и достигли 29,3 тыс. единиц — это новый рекорд. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Подавляющее большинство авто из КНР в Украине (91%) — электрокары. Примечательно, что новых электромобилей значительно больше, чем подержанных. их продали 24 тыс., что на 118% больше, чем в 2024 году. Их доля на рынке новых авто выросла до рекордных 29,5%. Лидером стал электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX.

Zeekr 001 лидирует в подержанном сегменте Фото: Topcars UA

Топ 5 самых популярных авто из Китая в Украине в 2025 году:

Volkswagen ID.UNYX — 3160 проданных авто. BYD Song Plus — 2995 ед. BYD Leopard 3 — 1623 ед. Zeekr 7X — 1558 ед. BYD Sea Lion 07 — 1342 ед.

Подержанных авто из Китая поставили 5,3 тыс. (+61% к 2024 году) и они занимают 1,9% рынка авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуется Zeekr 001.

Самые популярные авто с пробегом из Китая в Украине за 2025 год:

Zeekr 001 — 571 зарегистрированных авто. Polestar 2 — 297 ед. Zeekr 7X — 273 ед. Audi Q4 — 260 ед. Tesla Model 3 — 242 ед.

Кстати, стремительный рост в 2025 году продемонстрировали и продажи электромобилей в Украине.

