Продажи авто из Китая в Украине установили рекорд: самые популярные модели (фото)
2025 год стал рекордным для авто из Китая в Украине. Самыми популярными стали электромобили Volkswagen, BYD и Zeekr.
За прошлый год продажи авто из Китая в Украине выросли вдвое и достигли 29,3 тыс. единиц — это новый рекорд. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Подавляющее большинство авто из КНР в Украине (91%) — электрокары. Примечательно, что новых электромобилей значительно больше, чем подержанных. их продали 24 тыс., что на 118% больше, чем в 2024 году. Их доля на рынке новых авто выросла до рекордных 29,5%. Лидером стал электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX.
Топ 5 самых популярных авто из Китая в Украине в 2025 году:
- Volkswagen ID.UNYX — 3160 проданных авто.
- BYD Song Plus — 2995 ед.
- BYD Leopard 3 — 1623 ед.
- Zeekr 7X — 1558 ед.
- BYD Sea Lion 07 — 1342 ед.
Подержанных авто из Китая поставили 5,3 тыс. (+61% к 2024 году) и они занимают 1,9% рынка авто с пробегом. Наибольшим спросом пользуется Zeekr 001.
Самые популярные авто с пробегом из Китая в Украине за 2025 год:
- Zeekr 001 — 571 зарегистрированных авто.
- Polestar 2 — 297 ед.
- Zeekr 7X — 273 ед.
- Audi Q4 — 260 ед.
- Tesla Model 3 — 242 ед.
Кстати, стремительный рост в 2025 году продемонстрировали и продажи электромобилей в Украине.
Также Фокус сообщал, что в прошлом году вырос спрос на подержанные автомобили.