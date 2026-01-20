Украинцы в 2025 году привозили больше авто из США: самые популярные модели (фото)
Спрос на авто из США в Украине существенно вырос за 2025 год. Более половины завезенных "битков" — электрокары.
В 2025 году в Украину завезли и поставили на учет почти 61,6 тыс. подержанных авто из США. Это на 48% больше, чем за 2024 год, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Подержанные машины из-за океана заняли 22% украинского рынка авто с пробегом. Средний их возраст — 5,2 года и обычно это так называемые "битки" — авто после ДТП.
Более половины ввезенных авто из США (52%) — электрокары: высокий спрос на них был обусловлен окончанием действия льготной растаможки электромобилей. Доля бензиновых автомобилей составляет 34%, гибридов — 7%, дизельных моделей — 4%, а авто с ГБО — 3%.
Неудивительно, что именно электромобили — самые популярные авто из США в Украине в 2025 году. В топ 5 моделей-лидеров — сразу четыре электрокара, три из которых Tesla.
Самые популярные авто из США в Украине за 2025 год:
- Tesla Model Y — 10 342 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 9106 ед.
- Ford Escape — 3796 ед.
- Tesla Model S — 3075 ед.
- Chevrolet Bolt — 2965 ед.
Между прочим, продажи авто из Китая в Украине установили новый рекорд и среди них тоже лидируют электромобили.
Также Фокус сообщал, что правительство анонсировало возвращение техосмотра авто.