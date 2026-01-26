Бум на електрокари і повернення на довоєнний рівень: яким був авторинок України у 2025 році
2025 рік виявився доволі успішним для українського авторинку. Суттєве зростання відзначене в усіх основних сегментах, а подекуди воно було навіть рекордним.
У повномасштабну війну авторинок продовжує відновлювати втрачені позиції. Продажі нових та вживаних автомобілів у 2025 зростали, а електрокари били рекорд за рекордом. Фокус розповість про основні здобутки та тренди галузі.
Продажі нових авто повернулися в 2018 рік
За даними асоціації "Укравтопром", торік українці придбали 81,3 тис. нових легкових авто, що на 17% перевищує результат 2024 року. По суті, це показник рівня 2017-2018 років, тобто до повномасштабного вторгнення. А в грудні ринок взагалі продемонстрував кращий місячний показник з 2014 року – 12,4 тис. проданих авто.
2025 рік відзначився не лише зростанням ринку, а й зміною вподобань українських автомобілістів. Уперше в лідери вирвався виробник електромобілів BYD, який ще й офіційно не представлений в Україні. Він зміг випередити Toyota та продемонстрував зростання продажів у 5 разів.
Топ 10 найпопулярніших брендів на українському авторинку в 2025 році:
- BYD – 10 352 од. (+401%).
- Toyota – 10 181 од. (-5%).
- Volkswagen – 7380 од. (+51%).
- Renault – 6281 од. (-14%).
- Skoda – 6153 од. (+22%).
- BMW – 3757 од. (-22%).
- Hyundai – 3633 од. (+39%).
- Zeekr – 2984 од. (+264%).
- Audi – 2864 од. (+42%).
- Honda – 2655 од. (+31%).
Електромобілі опинилися і серед найпопулярніших моделей року, проте все ж потіснити багаторічних лідерів Renault Duster і Toyota RAV4 вони не змогли. Традиційно в топ 10 переважають кросовери.
Найпопулярніші нові авто в Україні за 2025 рік:
- Renault Duster — 5371 продане авто
- Toyota RAV-4 — 3614 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 3162 од.
- BYD Song Plus — 2995 од.
- Hyundai Tucson — 2427 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 2174 од.
- Skoda Kodiaq — 1994 од.
- Skoda Octavia — 1661 од.
- Mazda CX5 — 1653 од.
- BYD Leopard 3 — 1623 од.
Зростання продажів відзначено і в сегменті автобусів – їх придбали 2707 (+21%). А от комерційних автомобілів придбали на 5% менше, аніж у 2024 році – 12,3 тис.Важливо
Авто з пробігом продовжують домінувати
Попит на вживані авто продемонстрував ще більше зростання – на 24%. Їх імпортували втричі більше, аніж нових машин – 274,3 тис.
Середній вік імпортованих авто з пробігом в Україні склав 8,4 року і майже третина із них стали електрокарами. Утім, лідер незмінний і в цьому сегменті – Volkswagen Golf.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2025 рік:
- Volkswagen Golf — 12 812 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y — 10 683 од.
- Tesla Model 3 — 9348 од.
- Renault Megane — 8379 од.
- Skoda Octavia — 7754 од.
- Nissan Leaf — 7559 од.
- Volkswagen Tiguan — 7439 од.
- Audi Q5 — 6933 од.
- Nissan Rogue — 6310 од.
- Kia Niro — 5799 од.
Примітно, що 22% всіх авто з пробігом завезли зі США, тобто переважно це так звані "битки" (машини після ДТП). Серед них переважають електрокари Tesla.Важливо
Електромобілі – головний тренд року
2025 рік пройшов під знаком електрокарів. Їх продажі, які і в минулі роки били рекорди, сягнули нових висот. Особливо стрімким зростання стало у другій половині року, коли стало зрозуміло, що уряд не продовжуватиме пільгове розмитнення електромобілів.
Власне, прагнення купити електрокари, поки вони не здорожчали, і призвело до ажіотажу на авторинку. Зокрема, за даними "Укравтопрому", за один лиш грудень на облік поставили 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.
Загалом ж за 2025 рік першу реєстрацію в Україні пройшли 110,2 тис. нових і вживаних електрокарів – удвічі більше, аніж роком раніше. Значну їх частину склали недорогі моделі з Китаю.
Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2025 рік:
- Volkswagen ID.Unyx — 3162 проданих авто.
- BYD Song Plus EV — 2948 од.
- BYD Leopard 3 — 1623 од.
- Zeekr 7X — 1558 од.
- BYD Sea Lion 07 — 1337 од.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2025 рік:
- Tesla Model Y — 10 683 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 — 9348 од.
- Nissan Leaf — 7559 од.
- Kia Niro — 5154 од.
- Hyundai Kona Electric — 4145 од.
Варто відзначити, що рекорд продажів встановили і гібриди – їх за 2025 рік придбали 31,2 тис. (+31%). А от на дизельні авто попит знизився на 12% — до 64,5 тис. одиниць.
Попри війну, блекаути та негаразди 2025 рік став напрочуд вдалим для авторинку України та дуже нетиповим. Звісно, робити будь-які прогнози на новий рік важко і поки рано, але вже точно зрозуміло, що у 2026-му на ринок чекають серйозні зміни, оскільки він існуватиме в нових умовах.
