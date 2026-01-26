Бум на електрокари і повернення на довоєнний рівень: яким був авторинок України у 2025 році

2025 рік виявився доволі успішним для українського авторинку. Суттєве зростання відзначене в усіх основних сегментах, а подекуди воно було навіть рекордним.

У повномасштабну війну авторинок продовжує відновлювати втрачені позиції. Продажі нових та вживаних автомобілів у 2025 зростали, а електрокари били рекорд за рекордом. Фокус розповість про основні здобутки та тренди галузі.

Продажі нових авто повернулися в 2018 рік

За даними асоціації "Укравтопром", торік українці придбали 81,3 тис. нових легкових авто, що на 17% перевищує результат 2024 року. По суті, це показник рівня 2017-2018 років, тобто до повномасштабного вторгнення. А в грудні ринок взагалі продемонстрував кращий місячний показник з 2014 року – 12,4 тис. проданих авто.

BYD Auto став лідером українського авторинку в 2025 році Фото: BYD Auto

2025 рік відзначився не лише зростанням ринку, а й зміною вподобань українських автомобілістів. Уперше в лідери вирвався виробник електромобілів BYD, який ще й офіційно не представлений в Україні. Він зміг випередити Toyota та продемонстрував зростання продажів у 5 разів.

Топ 10 найпопулярніших брендів на українському авторинку в 2025 році:

BYD – 10 352 од. (+401%). Toyota – 10 181 од. (-5%). Volkswagen – 7380 од. (+51%). Renault – 6281 од. (-14%). Skoda – 6153 од. (+22%). BMW – 3757 од. (-22%). Hyundai – 3633 од. (+39%). Zeekr – 2984 од. (+264%). Audi – 2864 од. (+42%). Honda – 2655 од. (+31%).

Renault Duster залишився найпопулярнішим авто в Україні Фото: Renault

Електромобілі опинилися і серед найпопулярніших моделей року, проте все ж потіснити багаторічних лідерів Renault Duster і Toyota RAV4 вони не змогли. Традиційно в топ 10 переважають кросовери.

Найпопулярніші нові авто в Україні за 2025 рік:

Renault Duster — 5371 продане авто Toyota RAV-4 — 3614 од. Volkswagen ID.UNYX — 3162 од. BYD Song Plus — 2995 од. Hyundai Tucson — 2427 од. Toyota Land Cruiser Prado — 2174 од. Skoda Kodiaq — 1994 од. Skoda Octavia — 1661 од. Mazda CX5 — 1653 од. BYD Leopard 3 — 1623 од.

Зростання продажів відзначено і в сегменті автобусів – їх придбали 2707 (+21%). А от комерційних автомобілів придбали на 5% менше, аніж у 2024 році – 12,3 тис.

Авто з пробігом продовжують домінувати

Попит на вживані авто продемонстрував ще більше зростання – на 24%. Їх імпортували втричі більше, аніж нових машин – 274,3 тис.

Volkswagen Golf зберіг лідерство у вживаному сегменті Фото: Volkswagen

Середній вік імпортованих авто з пробігом в Україні склав 8,4 року і майже третина із них стали електрокарами. Утім, лідер незмінний і в цьому сегменті – Volkswagen Golf.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2025 рік:

Volkswagen Golf — 12 812 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 10 683 од. Tesla Model 3 — 9348 од. Renault Megane — 8379 од. Skoda Octavia — 7754 од. Nissan Leaf — 7559 од. Volkswagen Tiguan — 7439 од. Audi Q5 — 6933 од. Nissan Rogue — 6310 од. Kia Niro — 5799 од.

Примітно, що 22% всіх авто з пробігом завезли зі США, тобто переважно це так звані "битки" (машини після ДТП). Серед них переважають електрокари Tesla.

Електромобілі – головний тренд року

2025 рік пройшов під знаком електрокарів. Їх продажі, які і в минулі роки били рекорди, сягнули нових висот. Особливо стрімким зростання стало у другій половині року, коли стало зрозуміло, що уряд не продовжуватиме пільгове розмитнення електромобілів.

Власне, прагнення купити електрокари, поки вони не здорожчали, і призвело до ажіотажу на авторинку. Зокрема, за даними "Укравтопрому", за один лиш грудень на облік поставили 32,8 тис. електромобілів, що у 8,6 рази перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Загалом ж за 2025 рік першу реєстрацію в Україні пройшли 110,2 тис. нових і вживаних електрокарів – удвічі більше, аніж роком раніше. Значну їх частину склали недорогі моделі з Китаю.

Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2025 рік:

Volkswagen ID.Unyx — 3162 проданих авто. BYD Song Plus EV — 2948 од. BYD Leopard 3 — 1623 од. Zeekr 7X — 1558 од. BYD Sea Lion 07 — 1337 од.

Tesla Model Y — найпопулярніший електромобіль в Україні за 2025 рік Фото: Tesla Motors

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні за 2025 рік:

Tesla Model Y — 10 683 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 — 9348 од. Nissan Leaf — 7559 од. Kia Niro — 5154 од. Hyundai Kona Electric — 4145 од.

Варто відзначити, що рекорд продажів встановили і гібриди – їх за 2025 рік придбали 31,2 тис. (+31%). А от на дизельні авто попит знизився на 12% — до 64,5 тис. одиниць.

Попри війну, блекаути та негаразди 2025 рік став напрочуд вдалим для авторинку України та дуже нетиповим. Звісно, робити будь-які прогнози на новий рік важко і поки рано, але вже точно зрозуміло, що у 2026-му на ринок чекають серйозні зміни, оскільки він існуватиме в нових умовах.

