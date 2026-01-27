На ринку — новий лідер: названо найпопулярніші авто у світі за 2025 рік (фото)

У 2025 році світовий автопром продемонстрував зростання. На глобальному ринку змінився лідер — Tesla Model Y вже не є найпопулярнішою моделлю.

За 2025 рік у світі продали 91 935 010 нових автомобілів, що на 3,6% перевищує показник минулого року. Статистику опублікував сайт focus2move.

Найбільшим ринком у світі залишається Китай, де торік продали 26 887 094 нових автомобілі — на 5,6% більше, аніж роком раніше.

Toyota RAV4 — найпопулярніше авто 2025 року Фото: Toyota

Топ 6 найбільших авторинків світу в 2025 року:

Китай — 26 887 094 проданих авто (+5,6%). США — 16 325 284 од. (+2,5%). Європейський союз — 13 416 422 од. (+0,3%). Східна Європа — 4 691 409 од. (+0,4%). Японія — 4 528 323 од. (+3,3%). Південна Америка — 3 124 215 од. (+8,8%).

У 2025 році на глобальному авторинку змінився лідер. Найпопулярніше авто у світі — кросовер Toyota RAV4. Японська модель випередила електромобіль Tesla Model Y, який лідирував у 2023-2024 роках, але суттєво втратив у популярності останнім часом. Третьою стала Toyota Corolla.

Tesla Model Y втрачає позиції Фото: Tesla

Найпопулярніші авто у світі за 2025 рік:

Toyota RAV4. Tesla Model Y. Toyota Corolla. Ford F-Series. Honda CR-V. Chevrolet Silverado. Hyundai Tucson. Toyota Camry. Toyota Hilux. Volkswagen Tiguan.

