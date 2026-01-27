На ринку — новий лідер: названо найпопулярніші авто у світі за 2025 рік (фото)
У 2025 році світовий автопром продемонстрував зростання. На глобальному ринку змінився лідер — Tesla Model Y вже не є найпопулярнішою моделлю.
За 2025 рік у світі продали 91 935 010 нових автомобілів, що на 3,6% перевищує показник минулого року. Статистику опублікував сайт focus2move.
Найбільшим ринком у світі залишається Китай, де торік продали 26 887 094 нових автомобілі — на 5,6% більше, аніж роком раніше.
Топ 6 найбільших авторинків світу в 2025 року:
- Китай — 26 887 094 проданих авто (+5,6%).
- США — 16 325 284 од. (+2,5%).
- Європейський союз — 13 416 422 од. (+0,3%).
- Східна Європа — 4 691 409 од. (+0,4%).
- Японія — 4 528 323 од. (+3,3%).
- Південна Америка — 3 124 215 од. (+8,8%).
У 2025 році на глобальному авторинку змінився лідер. Найпопулярніше авто у світі — кросовер Toyota RAV4. Японська модель випередила електромобіль Tesla Model Y, який лідирував у 2023-2024 роках, але суттєво втратив у популярності останнім часом. Третьою стала Toyota Corolla.
Найпопулярніші авто у світі за 2025 рік:
- Toyota RAV4.
- Tesla Model Y.
- Toyota Corolla.
- Ford F-Series.
- Honda CR-V.
- Chevrolet Silverado.
- Hyundai Tucson.
- Toyota Camry.
- Toyota Hilux.
- Volkswagen Tiguan.
