300 сил і 5,8 с до сотні: на європейський ринок виходить найпотужніша Toyota RAV4 (фото)

Лінійку Toyota RAV4 2026 на європейському ринку поповнила топова плагін-гібридна модифікація. Кросовер потужністю понад 300 сил здатен проїхати 100 км на електротязі.

Плагін-гібрид Toyota RAV4 уже надійшов у продаж в низці країн ЄС за ціною від 46 500 євро за передньопривідний варіант та 48 500 євро — за повнопривідний. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер може проїхати 100 км на електротязі Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 2026 у європейському плагін-гібридному виконанні оснащена 304-сильною установкою із 2,5-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів. Розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Комбінована витрата пального складає лише 1,4 л на 100 км. Батарея ємністю 22,7 кВт∙год дозволяє проїхати до 100 км на електротязі.

Важливо

Ціна $29000 і запас ходу 700 км: на ринок вийде аналог Tesla Model S від Toyota (фото)

Базова комплектація Toyota RAV4 Advance включає 18-дюймові диски, два 12-дюймових екрани на передній панелі, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, електропривід крісла водія, підігрів передніх сидінь і керма, камеру, парктронік та набір систем безпеки.

Відео дня

Комплектація кросовера розширена Фото: Toyota

Топовий кросовер Toyota RAV4 Limited (від 53 500 євро з повним приводом) отримав 20-дюймові диски, шкіряний салон, проєкцію на лобове скло, панорамний дах, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, електропривід дверей багажника, акустику JBL.

Між іншим, нова Toyota RAV4 очікується цьогоріч і в Україні та стане однією з головних новинок авторинку.

Також Фокус розповідав, що в Європі з'явиться і найпотужніший Toyota Land Cruiser в історії.