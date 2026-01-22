300 сил и 5,8 с до сотни: на европейский рынок выходит самая мощная Toyota RAV4 (фото)

Линейку Toyota RAV4 2026 на европейском рынке пополнила топовая плагин-гибридная модификация. Кроссовер мощностью более 300 сил способен проехать 100 км на электротяге.

Плагин-гибрид Toyota RAV4 уже поступил в продажу в ряде стран ЕС по цене от 46 500 евро за переднеприводный вариант и 48 500 евро — за полноприводный. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер может проехать 100 км на электротяге Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 2026 в европейском плагин-гибридном исполнении оснащена 304-сильной установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Комбинированный расход топлива составляет всего 1,4 л на 100 км. Батарея емкостью 22,7 кВт∙ч позволяет проехать до 100 км на электротяге.

Важно

Цена $29000 и запас хода 700 км: на рынок выйдет аналог Tesla Model S от Toyota (фото)

Базовая комплектация Toyota RAV4 Advance включает 18-дюймовые диски, два 12-дюймовых экрана на передней панели, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, электропривод кресла водителя, подогрев передних сидений и руля, камеру, парктроник и набор систем безопасности.

Відео дня

Комплектация кроссовера расширена Фото: Toyota

Топовый кроссовер Toyota RAV4 Limited (от 53 500 евро с полным приводом) получил 20-дюймовые диски, кожаный салон, проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, электропривод двери багажника, акустику JBL.

Между прочим, новая Toyota RAV4 ожидается в этом году и в Украине и станет одной из главных новинок авторынка.

Также Фокус рассказывал, что в Европе появится и самый мощный Toyota Land Cruiser в истории.