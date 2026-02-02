Авторынок Украины начал год с изменений и роста: самые популярные марки и модели (фото)

2026 год начался для украинского авторынка стремительным ростом продаж. Электрокары все еще покупают, несмотря на отмену льгот.

За январь украинцы приобрели 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это лучший январский результат за последние три года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Конечно, январь оказался не столь успешным, как рекордный декабрь 2025 года. Впрочем, по сравнению с январем прошлого года отмечается рост продаж на 19,5%.

Renault Duster остается лидером на рынке Фото: Renault

Лидерство на рынке вернула себе Toyota. Несмотря на отмену льготной растаможки электромобилей с 2026 года, они все еще пользовались спросом и второе место в рейтинге самых популярных марок занял BYD с ростом на 117%.

Важно

В авангарде электрификации: Украина стала одним из лидеров Европы по продажам электрокаров

Топ10 популярных брендов авто в Украине за январь 2026 года:

Toyota — 845 проданных авто (+25%). BYD — 548 ед. (+117%). Renault — 439 ед. (+31%). Skoda — 368 ед. (+23%). Volkswagen — 359 ед. (+99%). Hyundai — 289 ед. (+56%). BMW — 190 ед. (-42%). Mazda — 185 ед. (+57%). Suzuki — 175 ед. (-1%). Nissan — 173 ед. (+9%).

Самое популярное авто в Украине неизменно — кроссовер Renault Duster, который стал лидером и по результатам 2025 года.

