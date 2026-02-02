В Украине появился недорогой электрический фургон за $26 тысяч (фото)

В Украине стартовали продажи JAC Van V10. Доступный коммерческий электромобиль может перевозить более тонны груза и имеет запас хода 280 км.

Новый JAC Van V10 — недорогой электрический фургон для городской логистики. О нем рассказали на сайте Auto-Consulting.

Легкий грузовой электромобиль JAC Van V10 завозят в Украину неофициально из Китая. Цена JAC V10 составляет 26 000 долларов.

Запас хода JAC V10 составляет 280 км Фото: autohome.com.cn

Фургон JAC Van V10 (также известный как VAN Baolu) выпускается с 2024 года. Полная масса электрокара составляет 3,3 тонны, а грузоподъемность — 1,39 тонны. Объем багажного отсека — 10 кубометров.

Размеры JAC Van V10:

длина — 5780 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 2340 мм;

колесная база — 3380 мм.

На передней панели установили два экрана Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены два экрана на передней панели, а комплектация JAC Van V10 включает кондиционер, парктроник и электростеклоподъемники.

Коммерческий электромобиль JAC оснащен мотором, который развивает 105 л. с. (77 кВт) и 230 Н∙м. Максимальная скорость составляет 90 км/ч.

Объем грузового отсека — 10 кубометров Фото: autohome.com.cn

С литий-железо-фосфатной (LFP) батареей CATL емкостью 53,58 кВт∙ч запас хода составляет 280 км, а быстрая зарядка на 30-80% занимает примерно 30 минут.

