В Украине появился недорогой электрический фургон за $26 тысяч (фото)
В Украине стартовали продажи JAC Van V10. Доступный коммерческий электромобиль может перевозить более тонны груза и имеет запас хода 280 км.
Новый JAC Van V10 — недорогой электрический фургон для городской логистики. О нем рассказали на сайте Auto-Consulting.
Легкий грузовой электромобиль JAC Van V10 завозят в Украину неофициально из Китая. Цена JAC V10 составляет 26 000 долларов.
Фургон JAC Van V10 (также известный как VAN Baolu) выпускается с 2024 года. Полная масса электрокара составляет 3,3 тонны, а грузоподъемность — 1,39 тонны. Объем багажного отсека — 10 кубометров.
Размеры JAC Van V10:
- длина — 5780 мм;
- ширина — 1860 мм;
- высота — 2340 мм;
- колесная база — 3380 мм.
В салоне установлены два экрана на передней панели, а комплектация JAC Van V10 включает кондиционер, парктроник и электростеклоподъемники.
Коммерческий электромобиль JAC оснащен мотором, который развивает 105 л. с. (77 кВт) и 230 Н∙м. Максимальная скорость составляет 90 км/ч.
С литий-железо-фосфатной (LFP) батареей CATL емкостью 53,58 кВт∙ч запас хода составляет 280 км, а быстрая зарядка на 30-80% занимает примерно 30 минут.
Между прочим, недавно на украинский рынок вышел электрифицированный минивэн от JAC и Huawei с запасом хода 1150 км.
Также Фокус рассказывал, что продажи авто из Китая в Украине установили новый рекорд.