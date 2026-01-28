Сплагиатили у Маска: новый российский фургон оказался клоном Tesla Cybertruck (фото)

В России скопировали дизайн Tesla Cybertruck для нового электрического фургона "Руссо-Балт". Он оказался дороже оригинала.

Производство коммерческого электромобиля "Руссо-Балт" анонсируют с 2027 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Стоит отметить, что проект не имеет ничего общего с роскошными автомобилями "Руссо-Балт", которые выпускали в Риге в начале ХХ века. Примечательно, что сейчас правами на этот бренд владеет латвийская компания Dartz. Впрочем, она не имеет никакого отношения к фургону, ведь он разработан стартапом из города Пермь.

Фургон оценили в $85 000

Фургон "Руссо-Балт" достигает 5,9 м в длину и имеет грузоподъемность 1000 кг. В его рубленых линиях и тонких диодных фарах сразу угадывается пикап Tesla Cybertruck. Мало того, кузовные панели также являются стальными и неокрашенными — как на творении Илона Маска.

Салон "Руссо-Балт" не показали, однако отмечается, что внутри установят 14-дюймовый тачскрин. Комплектация будет включать пневмоподвеску, камеры кругового обзора, подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Электромобиль оснащен 200-сильным мотором и батареей емкостью 115 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км. Также обещают выпустить 400-сильную плагин-гибридную версию.

Цена "Руссо-Балт" будет стартовать с 6,5 млн рублей, то есть $85 000. Таким образом, российский клон Tesla Cybertruck оказался дороже оригинала: пикап сейчас стоит от $79 990, является более мощным и имеет больший запас хода.

