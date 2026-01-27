Mercedes запустит в производство электрический грузовик с ГБО и запасом хода 1000 км (фото)
В Германии презентовали новый Mercedes-Benz NextGenH2. Грузовой электрокар имеет 500-сильную установку и запас хода более 1000 км.
Электромобиль Mercedes NextGenH2 станет серийным в конце 2026 года — выпустят 100 таких седельных тягачей. О грузовике рассказали на сайте Daimler Trucks.
Особенность Mercedes NextGenH2 — силовая установка с водородными топливными элементами. Она использует электромоторы от Mercedes eActros 600, которые стандартно развивают 462 л. с., а на пике — 503 л. с. Седельный тягач способен буксировать автопоезд общей массой 40 тонн.Важно
Электрический грузовик Mercedes оснащен батареей емкостью 101 кВт∙ч и баллонами, в которые поместится 85 кг водорода. Запас хода составляет 1047 км, а заправить водородное ГБО можно всего за 10 минут.
Новый Mercedes eActros 600 также стал донором 2-ступенчатой КПП, мостов и кабины с улучшенной аэродинамикой. Внутри на водительском месте установили два дисплея, а комплектация включает системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.
