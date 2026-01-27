Mercedes запустит в производство электрический грузовик с ГБО и запасом хода 1000 км (фото)

В Германии презентовали новый Mercedes-Benz NextGenH2. Грузовой электрокар имеет 500-сильную установку и запас хода более 1000 км.

Электромобиль Mercedes NextGenH2 станет серийным в конце 2026 года — выпустят 100 таких седельных тягачей. О грузовике рассказали на сайте Daimler Trucks.

Грузовик получил обтекаемую кабину от Mercedes eActros Фото: Mercedes-Benz

Особенность Mercedes NextGenH2 — силовая установка с водородными топливными элементами. Она использует электромоторы от Mercedes eActros 600, которые стандартно развивают 462 л. с., а на пике — 503 л. с. Седельный тягач способен буксировать автопоезд общей массой 40 тонн.

Важно

Новое изобретение позволяет электрическим грузовикам преодолевать 1250 км без подзарядки (фото)

Электрический грузовик Mercedes оснащен батареей емкостью 101 кВт∙ч и баллонами, в которые поместится 85 кг водорода. Запас хода составляет 1047 км, а заправить водородное ГБО можно всего за 10 минут.

Відео дня

На водительском месте установили два дисплея Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes eActros 600 также стал донором 2-ступенчатой КПП, мостов и кабины с улучшенной аэродинамикой. Внутри на водительском месте установили два дисплея, а комплектация включает системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

Ранее стало известно, что водородный кроссовер Honda CR-V снимают с производства.

Также Фокус рассказывал о нетипичном роскошном грузовике Mercedes-Benz.