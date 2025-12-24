Новое изобретение позволяет электрическим грузовикам преодолевать 1250 км без подзарядки (фото)

В Китае придумали, как оптимизировать эксплуатацию электрических грузовиков на дальних маршрутах. Уже внедряется новая технология, которая позволяет проезжать до 1250 км, не тратя время на зарядку.

Интересное изобретение презентовала компания CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электрокаров. Это станции быстрой замены батарей, сообщает сайт CarNewsChina.

Сеть станций замены батарей вскоре заработает на участке автомагистрали Шанхай-Чэнду длиной 1250 км. Это загруженная дорога, на которой активны грузовые перевозки.

Батареи CATL содержат от одного до трех модулей Фото: CATL

Электрические грузовики смогут заезжать на станции CATL, где им за считанные минуты заменят батарею. Таким образом, можно быстро продолжить движение.

Отмечается, что новая технология подходит к 95% грузовых электрокаров китайского производства, ведь они оснащены именно батареями CATL. Обычно они имеют от одного до трех блоков аккумуляторов емкостью 171 кВт∙ч каждый. На станции можно заменить как целую батарею, так и отдельный ее блок.

В CATL подсчитали, что эксплуатация одного электрического грузовика с использованием станций замены батарей на дальних маршрутах позволяет сэкономить от 30 000 до 60 000 юаней ($4300 — 8600) по сравнению с дизельной моделью. К тому же, е позволяет избежать вредных выбросов, ведь один дизельный седельный тягач производит 174 тонны СО2 в выхлопе за год.

Кстати, недавно инновационный электромобиль Renault проехал более 1000 км на одном заряде батареи.

Также Фокус рассказывал, что в ЕС стимулируют создание недорогих электромобилей нового класса.