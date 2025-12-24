Новое изобретение позволяет электрическим грузовикам преодолевать 1250 км без подзарядки (фото)
В Китае придумали, как оптимизировать эксплуатацию электрических грузовиков на дальних маршрутах. Уже внедряется новая технология, которая позволяет проезжать до 1250 км, не тратя время на зарядку.
Интересное изобретение презентовала компания CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электрокаров. Это станции быстрой замены батарей, сообщает сайт CarNewsChina.
Сеть станций замены батарей вскоре заработает на участке автомагистрали Шанхай-Чэнду длиной 1250 км. Это загруженная дорога, на которой активны грузовые перевозки.
Электрические грузовики смогут заезжать на станции CATL, где им за считанные минуты заменят батарею. Таким образом, можно быстро продолжить движение.
Отмечается, что новая технология подходит к 95% грузовых электрокаров китайского производства, ведь они оснащены именно батареями CATL. Обычно они имеют от одного до трех блоков аккумуляторов емкостью 171 кВт∙ч каждый. На станции можно заменить как целую батарею, так и отдельный ее блок.
В CATL подсчитали, что эксплуатация одного электрического грузовика с использованием станций замены батарей на дальних маршрутах позволяет сэкономить от 30 000 до 60 000 юаней ($4300 — 8600) по сравнению с дизельной моделью. К тому же, е позволяет избежать вредных выбросов, ведь один дизельный седельный тягач производит 174 тонны СО2 в выхлопе за год.
