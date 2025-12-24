Новий винахід дозволяє електричним вантажівкам долати 1250 км без підзарядки (фото)

У Китаї придумали, як оптимізувати експлуатацію електричних вантажівок на дальніх маршрутах. Уже впроваджується нова технологія, яка дозволяє проїжджати до 1250 км, не витрачаючи час на зарядку.

Цікавий винахід презентувала компанія CATL — найбільший у світі виробник акумуляторів для електрокарів. Це станції швидкої заміни батарей, повідомляє сайт CarNewsChina.

Мережа станцій заміни батарей невдовзі запрацює на ділянці автомагістралі Шанхай-Ченду завдовжки 1250 км. Це завантажена дорога, на якій активні вантажні перевезення.

Батареї CATL містять від одного до трьох модулів Фото: CATL

Електричні вантажівки зможуть заїжджати на станції CATL, де їм за лічені хвилини замінять батарею. Отже, можна швидко продовжити рух.

Зазначається, що нова технологія підходить до 95% вантажних електрокарів китайського виробництва, адже вони оснащені саме батареями CATL. Зазвичай вони мають від одного до трьох блоків акумуляторів ємністю 171 кВт∙год кожен. На станції можна замінити як цілу батарею, так і окремий її блок.

У CATL підрахували, що експлуатація однієї електричної вантажівки з використанням станцій заміни батарей на дальніх маршрутах дозволяє зекономити від 30 000 до 60 000 юанів ($4300 – 8600) порівняно з дизельною моделлю. До того ж, е дозволяє уникнути шкідливих викидів, адже один дизельний сідельний тягач продукує 174 тонни СО2 у вихлопі за рік.

До речі, нещодавно інноваційний електромобіль Renault проїхав понад 1000 км на одному заряді батареї.

Також Фокус розповідав, що в ЄС стимулюють створення недорогих електромобілів нового класу.