Новий винахід дозволяє електричним вантажівкам долати 1250 км без підзарядки (фото)
У Китаї придумали, як оптимізувати експлуатацію електричних вантажівок на дальніх маршрутах. Уже впроваджується нова технологія, яка дозволяє проїжджати до 1250 км, не витрачаючи час на зарядку.
Цікавий винахід презентувала компанія CATL — найбільший у світі виробник акумуляторів для електрокарів. Це станції швидкої заміни батарей, повідомляє сайт CarNewsChina.
Мережа станцій заміни батарей невдовзі запрацює на ділянці автомагістралі Шанхай-Ченду завдовжки 1250 км. Це завантажена дорога, на якій активні вантажні перевезення.
Електричні вантажівки зможуть заїжджати на станції CATL, де їм за лічені хвилини замінять батарею. Отже, можна швидко продовжити рух.
Зазначається, що нова технологія підходить до 95% вантажних електрокарів китайського виробництва, адже вони оснащені саме батареями CATL. Зазвичай вони мають від одного до трьох блоків акумуляторів ємністю 171 кВт∙год кожен. На станції можна замінити як цілу батарею, так і окремий її блок.
У CATL підрахували, що експлуатація однієї електричної вантажівки з використанням станцій заміни батарей на дальніх маршрутах дозволяє зекономити від 30 000 до 60 000 юанів ($4300 – 8600) порівняно з дизельною моделлю. До того ж, е дозволяє уникнути шкідливих викидів, адже один дизельний сідельний тягач продукує 174 тонни СО2 у вихлопі за рік.
До речі, нещодавно інноваційний електромобіль Renault проїхав понад 1000 км на одному заряді батареї.
Також Фокус розповідав, що в ЄС стимулюють створення недорогих електромобілів нового класу.