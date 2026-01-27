Mercedes запустить у виробництво електричну вантажівку з ГБО і запасом ходу 1000 км (фото)

У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz NextGenH2. Вантажний електрокар має 500-сильну установку та запас ходу понад 1000 км.

Електромобіль Mercedes NextGenH2 стане серійним у кінці 2026 року — випустять 100 таких сідельних тягачів. Про вантажівку розповіли на сайті Daimler Trucks.

Вантажівка отримала обтічну кабіну від Mercedes eActros Фото: Mercedes-Benz

Особливість Mercedes NextGenH2 — силова установка з водневими паливними елементами. Вона використовує електромотори від Mercedes eActros 600, які стандартно розвивають 462 к. с., а на піку — 503 к. с. Сідельний тягач здатен буксирувати автопоїзд загальною масою 40 тонн.

Важливо

Новий винахід дозволяє електричним вантажівкам долати 1250 км без підзарядки (фото)

Електрична вантажівка Mercedes оснащена батареєю ємністю 101 кВт∙год та балонами, в які поміститься 85 кг водню. Запас ходу становить 1047 км, а заправити водневе ГБО можна всього за 10 хвилин.

Відео дня

На водійському місці встановили два дисплеї Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes eActros 600 також став донором 2-ступінчастої КПП, мостів та кабіни з покращеною аеродинамікою. Усередині на водійському місці встановили два дисплеї, а комплектація включає системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.

Раніше стало відомо, що водневий кросовер Honda CR-V знімають із виробництва.

Також Фокус розповідав про нетипову розкішну вантажівку Mercedes-Benz.