Mercedes запустить у виробництво електричну вантажівку з ГБО і запасом ходу 1000 км (фото)
У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz NextGenH2. Вантажний електрокар має 500-сильну установку та запас ходу понад 1000 км.
Електромобіль Mercedes NextGenH2 стане серійним у кінці 2026 року — випустять 100 таких сідельних тягачів. Про вантажівку розповіли на сайті Daimler Trucks.
Особливість Mercedes NextGenH2 — силова установка з водневими паливними елементами. Вона використовує електромотори від Mercedes eActros 600, які стандартно розвивають 462 к. с., а на піку — 503 к. с. Сідельний тягач здатен буксирувати автопоїзд загальною масою 40 тонн.Важливо
Електрична вантажівка Mercedes оснащена батареєю ємністю 101 кВт∙год та балонами, в які поміститься 85 кг водню. Запас ходу становить 1047 км, а заправити водневе ГБО можна всього за 10 хвилин.
Новий Mercedes eActros 600 також став донором 2-ступінчастої КПП, мостів та кабіни з покращеною аеродинамікою. Усередині на водійському місці встановили два дисплеї, а комплектація включає системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.
