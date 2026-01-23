Найнезвичніший кросовер Honda CR-V знімуть із виробництва: відома причина (фото)

Із лінійки Honda CR-V невдовзі зникне найоригінальніша версія e:FCEV. Електричний кросовер із водневими паливними елементами не став масовим.

Кросовер Honda CR-V e:FCEV знімуть із виробництва найближчим часом. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У Honda зазначили, що виробництво паливних елементів для Honda CR-V e:FCEV припиниться до кінця року. Їх виготовляють спільно з General Motors. Після того, як запаси компонентів силової установки вичерпаються, випуск електрокросовера припиниться. Утім, в Honda продовжать розвивати технологію паливних елементів.

Кросовер оснащений електромотором і водневими паливними елементами Фото: Honda

Кросовер Honda CR-V e:FCEV — подробиці нетипового електрокара

Електромобіль Honda CR-V e:FCEV випускають невеликими партіями з 2024 року. Наразі він доступний у лізинг в Каліфорнії і поки його орендували 200 покупців. Водневі авто не надто популярні через слабкий розвиток інфраструктури АЗС.

Відео дня

Важливо

Переосмислена легенда: культовий суперкар Honda повертають у виробництво (фото)

Кросовер Honda CR-V e:FCEV має незвичну силову установку. Його електромотор потужністю 177 к. с. доповнений невеликою батареєю на 17,7 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу в 61 км.

Модель пропонують у багатій комплектації Фото: Honda

Для дальніх поїздок є водневі паливні елементи. Запасу пального вистачить ще на 560 км, тобто загалом на електротязі та воді Honda CR-V e:FCEV може подолати 621 км.

Нова Honda CR-V e:FCEV доступна лише в багатій комплектації Touring із двозонним клімат-контролем, акустикою Bose, електроприводами сидінь та дверей багажника, підігрівом сидінь і керма.

Раніше Фокус розповідав про новий електрокросовер від Sony та Honda.

Також ми писали, що в Україні з'явилася флагманська Honda 90-х у новому стані.