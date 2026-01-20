Легенда з 90-х: в Україні з'явилася флагманська 30-річна Honda у новому стані (фото)

У Києві з'явилася Honda Legend 1995 року в новому стані. Флагманський люксовий седан ідеально зберігся і має невеликий пробіг.

Капсула часу Honda Legend приїхала з Швейцарії та поповнила одну з українських колекцій авто. Про знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Великий седан чудово зберігся Фото: Roma Urraco

За 31 рік Honda Legend другого покоління проїхала усього 23 тис. км. Першою її власницею була пенсіонерка 1935 року народження, яка дуже мало експлуатувала автомобіль та зберігала його в гаражі.

Салон Honda Legend оздоблений шкірою і деревом Фото: Roma Urraco

Honda Legend 1995 року регулярно обслуговувалася, про свідчать позначки в сервісній книжці. Кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані і навіть днище автомобіля чисте та без іржі. На лакофарбовому покритті немає жодних пошкоджень.

Збережена вся оригінальна документація на авто Фото: Roma Urraco

Седан Honda Legend другої генерації (1990-1995 рр.) — доволі рідкісна модель для Європи. Автомобіль оснащений 3,2-літровим V6 потужністю 205 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Під капотом встановлено 205-сильний V6 Фото: Roma Urraco

Салон Honda Legend оздоблений шкірою та деревом. Комплектація седана Е-класу включає клімат-контроль, люк, електропривід сидінь та магнітолу.

Також Фокус розповідав про культовий суперкар від Honda з пробігом понад пів мільйона кілометрів.