Легенда з 90-х: в Україні з'явилася флагманська 30-річна Honda у новому стані (фото)
У Києві з'явилася Honda Legend 1995 року в новому стані. Флагманський люксовий седан ідеально зберігся і має невеликий пробіг.
Капсула часу Honda Legend приїхала з Швейцарії та поповнила одну з українських колекцій авто. Про знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco.
За 31 рік Honda Legend другого покоління проїхала усього 23 тис. км. Першою її власницею була пенсіонерка 1935 року народження, яка дуже мало експлуатувала автомобіль та зберігала його в гаражі.Важливо
Honda Legend 1995 року регулярно обслуговувалася, про свідчать позначки в сервісній книжці. Кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані і навіть днище автомобіля чисте та без іржі. На лакофарбовому покритті немає жодних пошкоджень.
Седан Honda Legend другої генерації (1990-1995 рр.) — доволі рідкісна модель для Європи. Автомобіль оснащений 3,2-літровим V6 потужністю 205 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП.
Салон Honda Legend оздоблений шкірою та деревом. Комплектація седана Е-класу включає клімат-контроль, люк, електропривід сидінь та магнітолу.
Між іншим, нещодавно в Одесі виявили рідкісний італійський спорткар 2000-х у новому стані, який припадав пилом на паркінгу останні 5 років.
Також Фокус розповідав про культовий суперкар від Honda з пробігом понад пів мільйона кілометрів.