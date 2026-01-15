Стильна капсула часу: в Одесі знайшли 19-річний італійський спорткар у новому стані (фото)

В Україні виявили кабріолет Alfa Romeo Spider в чудовому стані. Спортивне авто не експлуатувалося 5 років і має невеликий пробіг.

Спорткар Alfa Romeo Spider 2007 року знайшовся в Одесі. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який розшукує подібні капсули часу.

Кабріолет чудово зберігся Фото: Roma Urraco

Цей кабріолет Alfa Romeo Spider 2,2 JTS із дизайном від знаменитого ательє Pininfarina придбали новим у одеського дилера. В Україні зареєстровано лише 8 таких автомобілів.

За 19 років Alfa Romeo Spider проїхав лише 15 989 км, адже експлуатували її лише на вихідних і в хорошу погоду. Із 2021 року кабріолет взагалі не їздив — стояв на паркінгу та покрився шаром пилу.

Салон Alfa Romeo Spider оздоблений червоною шкірою Фото: Roma Urraco

Після мийки стало видно, що капсула часу Alfa Romeo Spider добре збереглася. Кузов і червоний шкіряний салон у чудовому стані. Комплектація включає запуск із кнопки, двозонний клімат-контроль, аудіосистему з CD-плеєром.

Спорткар Alfa Romeo Spider оснащений 2,2-літровою четвіркою потужністю 185 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,8 с і розвинути 217 км/год.

2,2-літрова четвірка розвиває 185 сил Фото: Roma Urraco

Зараз капсула часу Alfa Romeo Spider виставлена на продаж. За спорткар планують отримати 29 000 доларів.

Між іншим, у Києві можна помітити Alfa Romeo Spider попереднього покоління із доволі нестандартним дизайном.

Також Фокус повідомляв, що нещодавно продали знаменитий Mercedes W123 80-х у новому стані.