Стильна капсула часу: в Одесі знайшли 19-річний італійський спорткар у новому стані (фото)
В Україні виявили кабріолет Alfa Romeo Spider в чудовому стані. Спортивне авто не експлуатувалося 5 років і має невеликий пробіг.
Спорткар Alfa Romeo Spider 2007 року знайшовся в Одесі. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який розшукує подібні капсули часу.
Цей кабріолет Alfa Romeo Spider 2,2 JTS із дизайном від знаменитого ательє Pininfarina придбали новим у одеського дилера. В Україні зареєстровано лише 8 таких автомобілів.
За 19 років Alfa Romeo Spider проїхав лише 15 989 км, адже експлуатували її лише на вихідних і в хорошу погоду. Із 2021 року кабріолет взагалі не їздив — стояв на паркінгу та покрився шаром пилу.
Після мийки стало видно, що капсула часу Alfa Romeo Spider добре збереглася. Кузов і червоний шкіряний салон у чудовому стані. Комплектація включає запуск із кнопки, двозонний клімат-контроль, аудіосистему з CD-плеєром.
Спорткар Alfa Romeo Spider оснащений 2,2-літровою четвіркою потужністю 185 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,8 с і розвинути 217 км/год.
Зараз капсула часу Alfa Romeo Spider виставлена на продаж. За спорткар планують отримати 29 000 доларів.
Між іншим, у Києві можна помітити Alfa Romeo Spider попереднього покоління із доволі нестандартним дизайном.
Також Фокус повідомляв, що нещодавно продали знаменитий Mercedes W123 80-х у новому стані.