У Києві помітили рідкісний італійський спорткар 90-х із незвичним дизайном (фото)

У Києві сфотографували Alfa Romeo Spider 1996 року. Рідкісний кабріолет

Спортивний Alfa Romeo Spider та його варіант GTV у кузові купе завжди були рідкістю в Україні, адже не продавалися в нас офіційно. До нашого часу збереглося небагато цих авто. Фото Alfa Romeo Spider опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар є раритетом в Україні Фото: Topcars UA

Alfa Romeo Spider другого покоління випускали з 1993 по 2004 рік. В його основі лежить передньопривідна платформа хетчбека Alfa Romeo 145.

Салон витриманий у спортивному стилі Фото: Topcars UA

Компактний двомісний кабріолет Alfa Romeo Spider вирізняється оригінальним рубаним дизайном від ательє Pininfarina із фірмовим "дзьобом" та круглими фарами.

Салон Alfa Romeo Spider витриманий у спортивному стилі – з циферблатами приладів у окремих жолобах та металевими накладками на педалях.

Авто оснащене 2,0-літровою 150-сильною четвіркою Фото: Topcars UA

Спорткар Alfa Romeo Spider в різні роки комплектували чотири- та шестициліндровими двигунами потужністю до 240 к. с. Конкретно це авто оснащене 2,0-літровою 150-сильною четвіркою. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8,5 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

