У Києві помітили рідкісний італійський спорткар 90-х із незвичним дизайном (фото)
У Києві сфотографували Alfa Romeo Spider 1996 року. Рідкісний кабріолет
Спортивний Alfa Romeo Spider та його варіант GTV у кузові купе завжди були рідкістю в Україні, адже не продавалися в нас офіційно. До нашого часу збереглося небагато цих авто. Фото Alfa Romeo Spider опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Alfa Romeo Spider другого покоління випускали з 1993 по 2004 рік. В його основі лежить передньопривідна платформа хетчбека Alfa Romeo 145.
Компактний двомісний кабріолет Alfa Romeo Spider вирізняється оригінальним рубаним дизайном від ательє Pininfarina із фірмовим "дзьобом" та круглими фарами.Важливо
Салон Alfa Romeo Spider витриманий у спортивному стилі – з циферблатами приладів у окремих жолобах та металевими накладками на педалях.
Спорткар Alfa Romeo Spider в різні роки комплектували чотири- та шестициліндровими двигунами потужністю до 240 к. с. Конкретно це авто оснащене 2,0-літровою 150-сильною четвіркою. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8,5 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год.
