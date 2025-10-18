В Киеве заметили редкий итальянский спорткар 90-х с необычным дизайном (фото)

В Киеве сфотографировали Alfa Romeo Spider 1996 года выпуска. Редкий кабриолет

Спортивный Alfa Romeo Spider и его вариант GTV в кузове купе всегда были редкостью в Украине, ведь не продавались у нас официально. До нашего времени сохранилось немного этих авто. Фото Alfa Romeo Spider опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Спорткар является раритетом в Украине Фото: Topcars UA

Alfa Romeo Spider второго поколения выпускали с 1993 по 2004 год. В его основе лежит переднеприводная платформа хэтчбека Alfa Romeo 145.

Салон выдержан в спортивном стиле Фото: Topcars UA

Компактный двухместный кабриолет Alfa Romeo Spider отличается оригинальным рубленым дизайном от ателье Pininfarina с фирменным "клювом" и круглыми фарами.

Салон Alfa Romeo Spider выдержан в спортивном стиле — с циферблатами приборов в отдельных желобах и металлическими накладками на педалях.

Авто оснащено 2,0-литровой 150-сильной четверкой Фото: Topcars UA

Спорткар Alfa Romeo Spider в разные годы комплектовался четырех- и шестицилиндровыми двигателями мощностью до 240 л. с. Конкретно это авто оснащено 2,0-литровой 150-сильной четверкой. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,5 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

