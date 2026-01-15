Стильная капсула времени: в Одессе нашли 19-летний итальянский спорткар в новом состоянии (фото)

В Украине обнаружили кабриолет Alfa Romeo Spider в отличном состоянии. Спортивное авто не эксплуатировалось 5 лет и имеет небольшой пробег.

Спорткар Alfa Romeo Spider 2007 года нашелся в Одессе. О нем рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который разыскивает подобные капсулы времени.

Кабриолет прекрасно сохранился Фото: Roma Urraco

Этот кабриолет Alfa Romeo Spider 2,2 JTS с дизайном от знаменитого ателье Pininfarina приобрели новым у одесского дилера. В Украине зарегистрировано всего 8 таких автомобилей.

За 19 лет Alfa Romeo Spider проехал всего 15 989 км, ведь эксплуатировали ее только на выходных и в хорошую погоду. С 2021 года кабриолет вообще не ездил — стоял на паркинге и покрылся слоем пыли.

Салон Alfa Romeo Spider отделан красной кожей Фото: Roma Urraco

После мойки стало видно, что капсула времени Alfa Romeo Spider хорошо сохранилась. Кузов и красный кожаный салон в отличном состоянии. Комплектация включает запуск с кнопки, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с CD-плеером.

Спорткар Alfa Romeo Spider оснащен 2,2-литровой четверкой мощностью 185 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,8 с и развить 217 км/ч.

2,2-литровая четверка развивает 185 сил Фото: Roma Urraco

Сейчас капсула времени Alfa Romeo Spider выставлена на продажу. За спорткар планируют получить 29 000 долларов.

Между прочим, в Киеве можно заметить Alfa Romeo Spider предыдущего поколения с довольно нестандартным дизайном.

Также Фокус сообщал, что недавно продали знаменитый Mercedes W123 80-х в новом состоянии.