Японська якість: виявлено культовий суперкар 90-х із пробігом понад 500 000 км (відео)
Суперкар Acura NSX 1995 року продемонстрував непогану витривалість. Культове авто подолало понад 500 000 км без особливих проблем.
Acura NSX із Каліфорнії активно експлуатувалася, проте непогано збереглася. Про суперкар розповів у своєму відео блогер Даг ДеМуро.
На одометрі Acura NSX висвічується пробіг 320 526 миль (515 726 км) і авто досі продовжує їздити. Попередній власник експлуатував його переважно на заміських трасах.
Примітно, що майже нічого не видає великий пробіг Acura NSX. Суперкар добре зберігся і можна помітити лише дрібні ушкодження на кузові та незначні потертості в салоні. Двигун та КПП Acura NSX рідні. Власник регулярно обслуговував авто та не шкодував грошей — нещодавно він потратив на NSX 21 000 доларів.
Зараз ця Acura NSX виставлена на онлайн аукціон і попри великий пробіг за неї вже готові віддати 58 000 доларів, адже це цінна колекційна модель.Важливо
Acura/Honda NSX – не лише єдиний суперкар в історії японського автовиробника, а й єдине авто, створене за участі триразового чемпіона "Формули-1" Айртона Сенни. Модель часто називають японським Ferrari.
Середньомоторна Acura NSX оснащена високооборотним 3,0-літровим V6 на 270 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 270 км/год. Комплектація Acura NSX включає знімний дах, шкіряний салон, клімат-контроль, електропривід сидінь і акустику Bose.
До речі, нещодавно суперкар NSX вирішили повернути у виробництво.
Також Фокус розповідав про Toyota Supra 90-х у новому стані.