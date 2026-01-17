Схожий на трансформера: у Німеччині створили брутальний суперкар із мотором Ferrari (фото)

Німецький виробник суперкарів Apollo презентував нову модель EVO. Екстремальний суперкар із 800-сильним V12 від Ferrari стартує до сотні за 2,7 с.

Новий Apollo EVO випустять лімітованою серією із 10 авто вартістю від 3 мільйонів євро. Про це повідомляє видання Auto Express.

Авто вирізняється агресивним дизайном

Суперкар є наступником Apollo Intensa Emozione і зберігає його агресивний стиль, проте став ще брутальнішим. Рельєфні рубані поверхні роблять його схожим на десептиконів із фільмів "Трансформери".

У салоні встановили кермо-штурвал і три екрани

До того ж, суперкар Apollo EVO має добре пропрацьовано аеродинаміку. Кілі, величезний дифузор та регульоване антикрило створюють до 1350 кг притискної сили. Саме карбонове авто при цьому важить лише 1300 кг.

Суперкар отримав спортивні крісла

В оздобленні салону використали карбон, алькантару і алюміній. Новий Apollo EVO отримав кермо штурвал і три екрани на панелі приладів. Звісно ж, встановили спортивні крісла.

Суперкар Apollo EVO оснащений 6,3-літровим атмосферним V12 від Ferrari F12, віддачу якого збільшили до 800 к. с. і 765 Н∙м. Із 6-ступінчастою секвентальною КПП розгін до 100 км/год займає 2,7 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год.

Apollo EVO оснастили 800-сильним V12 від Ferrari

Покупці зможуть персоналізувати своє авто. Також можна вибрати сталеві чи карбоново-керамічні гальма стандартні ковані чи полегшені трекові колеса.

