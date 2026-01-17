Похож на трансформера: в Германии создали брутальный суперкар с мотором Ferrari (фото)

Немецкий производитель суперкаров Apollo презентовал новую модель EVO. Экстремальный суперкар с 800-сильным V12 от Ferrari стартует до сотни за 2,7 с.

Новый Apollo EVO выпустят лимитированной серией из 10 авто стоимостью от 3 миллионов евро. Об этом сообщает издание Auto Express.

Авто отличается агрессивным дизайном

Суперкар является преемником Apollo Intensa Emozione и сохраняет его агрессивный стиль, однако стал еще более брутальным. Рельефные рубленые поверхности делают его похожим на десептиконов из фильмов "Трансформеры".

В салоне установили руль-штурвал и три экрана

К тому же, суперкар Apollo EVO имеет хорошо проработанную аэродинамику. Кили, огромный диффузор и регулируемое антикрыло создают до 1350 кг прижимной силы. Само карбоновое авто при этом весит всего 1300 кг.

Суперкар получил спортивные кресла

В отделке салона использовали карбон, алькантару и алюминий. Новый Apollo EVO получил руль штурвал и три экрана на панели приборов. Конечно же, установили спортивные кресла.

Суперкар Apollo EVO оснащен 6,3-литровым атмосферным V12 от Ferrari F12, отдачу которого увеличили до 800 л. с. и 765 Н∙м. С 6-ступенчатой секвентальной КПП разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Apollo EVO оснастили 800-сильным V12 от Ferrari

Покупатели смогут персонализировать свое авто. Также можно выбрать стальные или карбоново-керамические тормоза стандартные кованые или облегченные трековые колеса.

