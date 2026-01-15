900-сильная ракета: Brabus создал роскошный и сверхмощный "Гелендваген" (фото)

Представлен новый Brabus 900 Rocket Edition. Экстремальный "Гелендваген" способен разогнаться до сотни за 3,7 с.

Новый Mercedes Brabus 900 Rocket Edition покажут публике 17 января в рамках выставки дорогих яхт Boot 2026 в Дюссельдорфе. Всего выпустят всего 50 таких внедорожников стоимостью более $600 000. Подробности новинки раскрыли на сайте немецкого тюнинг-ателье.

Внедорожник стартует до сотни за 3,7 с Фото: brabus.com

За основу для Brabus 900 Rocket Edition взяли обновленный Mercedes-AMG G63. Традиционно для Brabus цифровое обозначение в названии указывает на мощность двигателя — 900 сил.

Чтобы добиться этого, объем V8 твин-турбо увеличили до 4,5 л и установили новые турбины. Пиковый крутящий момент вырос до 1250 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Средний расход топлива — 16,3 л/100 км. Появился и более громкий боковой выхлоп.

Салон отделали кожей, алькантарой и карбоном Фото: brabus.com

Отличить новый Mercedes G-Class Brabus 900 можно по фирменной решетке радиатора, а также карбоновым бамперам, капоту, обвесу и антикрылу. Также обращают на себя внимание необычные 24-дюймовые диски Brabus Monoblock II EVO PLATINUM EDITION.

Для задних пассажиров установили мониторы и продублировали приборы авто Фото: brabus.com

Салон "Гелендвагена" отделали кожей, алькантарой и карбоном с контрастными красными швами и акцентами. Для задних пассажиров установили мониторы и продублировали на потолке приборы.

Кстати, недавно Brabus выпустил эксклюзивный лимитированный кабриолет "Гелендваген".

Также Фокус рассказывал о китайской копии Mercedes G-Class Brabus.