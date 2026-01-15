900-сильна ракета: Brabus створив розкішний і надпотужний "Гелендваген" (фото)

Представлено новий Brabus 900 Rocket Edition. Екстремальний "Гелендваген" здатен розігнатися до сотні за 3,7 с.

Новий Mercedes Brabus 900 Rocket Edition покажуть публіці 17 січня в рамках виставки дорогих яхт Boot 2026 у Дюссельдорфі. Усього випустять лише 50 таких позашляховиків вартістю понад $600 000. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького тюнінг-ательє.

Позашляховик стартує до сотні за 3,7 с Фото: brabus.com

За основу для Brabus 900 Rocket Edition взяли оновлений Mercedes-AMG G63. Традиційно для Brabus цифрове позначення в назві вказує на потужність двигуна — 900 сил.

Аби добитися цього, об'єм V8 твін-турбо збільшили до 4,5 л та встановили нові турбіни. Піковий крутний момент зріс до 1250 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год. Середня витрата пального — 16,3 л/100 км. З'явився і гучніший боковий вихлоп.

Салон оздобили шкірою, алькантарою і карбоном Фото: brabus.com

Відрізнити новий Mercedes G-Class Brabus 900 можна за фірмовою решіткою радіатора, а також карбоновими бамперами, капотом, обвісом і антикрилом. Також звертають на себе увагу незвичні 24-дюймові диски Brabus Monoblock II EVO PLATINUM EDITION.

Для задніх пасажирів встановили монітори та продублювали прилади авто Фото: brabus.com

Салон "Гелендвагена" оздобили шкірою, алькантарою і карбоном із контрастними червоними швами та акцентами. Для задніх пасажирів встановили монітори і продублювали на стелі прилади.

До речі, нещодавно Brabus випустив ексклюзивний лімітований кабріолет "Гелендваген".

Також Фокус розповідав про китайську копію Mercedes G-Class Brabus.