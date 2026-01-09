Переосмислена легенда: культовий суперкар Honda повертають у виробництво (фото)

Культова Honda NSX повертається на ринок. Нова версія знаменитого суперкара вирізняється оригінальним дизайном і дорогим інтер'єром.

Нова Honda NSX Tribute дебютувала на автошоу в Токіо. Суперкар планують випустити лімітованою серією. Про це повідомляє сайт Motor1.

Суперкар випустять лімітованою серією Фото: Italdesign

Суперкар Honda NSX 2026 розробили спільно зі знаменитим італійським ательє Italdesign — саме воно розробило зовнішність авто. У дизайні поєднуються риси NSX першого та другого покоління.

Нова Honda NSX Tribute має виражений "ніс", тоненькі фари та розширені крила. У неї розширені крила, повітрозабірник на даху та фірмове антикрило з діодним підсвічуванням.

Зовнішність авто розробили в ательє Italdesign Фото: Italdesign

В основі авто лежить купе Honda NSX другої генерації, що одразу видно у салоні. Його компонування не змінилося і лише матеріали оздоблення покращили. За бажанням клієнта можуть використати шкіру, алькантару або карбон.

Салон оздоблений дорогими матеріалами Фото: Italdesign

Гібридна установка Honda NSX також залишилася без змін. Як відомо, модель другого покоління комплектували 3,5-літровим V6 твін-турбо та трьома електромоторами. Залежно від версії, сумарна віддача складала 573 або 610 к. с.

