Переосмысленная легенда: культовый суперкар Honda возвращают в производство (фото)

Культовая Honda NSX возвращается на рынок. Новая версия знаменитого суперкара отличается оригинальным дизайном и дорогим интерьером.

Новая Honda NSX Tribute дебютировала на автошоу в Токио. Суперкар планируют выпустить лимитированной серией. Об этом сообщает сайт Motor1.

Суперкар выпустят лимитированной серией Фото: Italdesign

Суперкар Honda NSX 2026 разработали совместно со знаменитым итальянским ателье Italdesign — именно оно разработало внешность авто. В дизайне сочетаются черты NSX первого и второго поколения.

Новая Honda NSX Tribute имеет выраженный "нос", тоненькие фары и расширенные крылья. У нее расширенные крылья, воздухозаборник на крыше и фирменное антикрыло с диодной подсветкой.

Внешность авто разработали в ателье Italdesign Фото: Italdesign

В основе авто лежит купе Honda NSX второй генерации, что сразу видно в салоне. Его компоновка не изменилась и только материалы отделки улучшили. По желанию клиента могут использовать кожу, алькантару или карбон.

Салон отделан дорогими материалами Фото: Italdesign

Гибридная установка Honda NSX также осталась без изменений. Как известно, модель второго поколения комплектовалась 3,5-литровым V6 твин-турбо и тремя электромоторами. В зависимости от версии, суммарная отдача составляла 573 или 610 л. с.

