Японское качество: обнаружен культовый суперкар 90-х с пробегом более 500 000 км (видео)

Суперкар Acura NSX 1995 года продемонстрировал неплохую выносливость. Культовое авто преодолело более 500 000 км без особых проблем.

Acura NSX из Калифорнии активно эксплуатировалась, однако неплохо сохранилась. О суперкаре рассказал в своем видео блогер Даг ДеМуро.

На одометре Acura NSX высвечивается пробег 320 526 миль (515 726 км) и авто до сих пор продолжает ездить. Предыдущий владелец эксплуатировал его преимущественно на загородных трассах.

Acura NSX активно эксплуатировали, но регулярно обслуживали Фото: Cars and Bids

Примечательно, что почти ничего не выдает большой пробег Acura NSX. Суперкар хорошо сохранился и можно заметить лишь мелкие повреждения на кузове и незначительные потертости в салоне. Двигатель и КПП Acura NSX родные. Владелец регулярно обслуживал авто и не жалел денег — недавно он потратил на NSX 21 000 долларов.

Суперкар неплохо сохранился Фото: Cars and Bids

Сейчас эта Acura NSX выставлена на онлайн аукцион и несмотря на большой пробег за нее уже готовы отдать 58 000 долларов, ведь это ценная коллекционная модель.

Acura/Honda NSX — не только единственный суперкар в истории японского автопроизводителя, но и единственное авто, созданное при участии трехкратного чемпиона "Формулы-1" Айртона Сенны. Модель часто называют японским Ferrari.

270-сильный V6 исправно работает Фото: Cars and Bids

Среднемоторная Acura NSX оснащена высокооборотным 3,0-литровым V6 на 270 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 270 км/ч. Комплектация Acura NSX включает съемную крышу, кожаный салон, климат-контроль, электропривод сидений и акустику Bose.

