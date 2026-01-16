Дорога капсула часу: рідкісний BMW 2000-х продали за ціною нового Lamborghini (фото)

У США на аукціоні продали спорткар BMW Z8 2003 року. За раритетне авто віддали 409 750 доларів.

Висока ціна BMW Z8 на рівні нового Lamborghini Temerario обумовлена тим, що це рідкісна версія моделі в ідеальному стані. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Mecum.

Випущено лише 555 BMW Z8 Alpina Фото: Mecum

За 23 роки цей родстер BMW Z8 Alpina проїхав усього 1079 км — це капсула часу. Спорткар мав лише одного власника, який зберігав його у своїй колекції та фактично не експлуатував.

Авто з пробігом 1079 км ідеально збереглося Фото: Mecum

BMW Z8 Alpina ідеально зберігся зовні та всередині і в нього досі рідні шини. До того ж, є оригінальні документи, ключі та навіть телефон Motorola для салону в заводському пакуванні.

Важливо

Зірка 80-х: в Україні засвітився культовий BMW із двигуном від суперкара (фото)

До того ж, Alpina — дуже рідкісний варіант BMW Z8. Випустили лише 555 таких кабріолетів і конкретно це авто — 388-е в серії.

Відео дня

Головна відмінність BMW Z8 Alpina від стандартної моделі ховається під капотом — там встановлено 4,8-літровий 375-сильний V8, який працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

Спорткар оснащений 375-сильним V8 Фото: Mecum

Відрізнити спорткар BMW Z8 Alpina можна за особливими 20-дюймовими дисками, а його салон оздоблений червоно-чорною шкірою.

До речі, на цьому ж аукціоні культова Toyota 90-х пішла з молотка за $242 000.

Також Фокус писав, що в Україні знайшли італійський спорткар 2000-х у новому стані.