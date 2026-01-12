Зірка 80-х: в Україні засвітився культовий BMW із двигуном від суперкара (фото)

У Рівному сфотографували знамените заряджене купе BMW M6 1986 року. Рідкісне авто оснащене 3,5-літровою шісткою від суперкара BMW M1 і здатне розвинути 255 км/год.

Спорткар BMW M6 першого покоління (кузов E24) — справжній раритет не лише в Україні. Його світлини з’явилися на сторінці cars_rv в Instagram.

Авто оснащене 3,5-літровою шісткою від суперкара BMW M1 Фото: instagram.com/cars_rv

Заряджене купе випускали із 1983 по 1989 рік, причому в Північній Америці воно називалося BMW M6, а в Європі – BMW M635 CSi. Усього виготовили лише 5855 авто: 1767 у виконанні M6 та 4088 M635 CSi. Конкретно цей автомобіль – "американець".

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння Фото: BMW

Головна особливість купе BMW M6/M635 CSi – 3,5-літрова рядна шістка, знайома за суперкаром BMW M1. Залежно від версії, цей двигун розвиває 260 або 286 к. с.

Розгін до 100 км/год займає від 6,4 до 6,9 с, а максимальна швидкість становить 255 км/год. BMW M6 E24 випускали лише з 5-ступінчастою механічною КПП, а також оснастили спортивною підвіскою із заниженим кліренсом та покращеними гальмами.

Випущено лише 5855 таких купе Фото: instagram.com/cars_rv

Відрізнити спорткар BMW M635 CSi/M6 можна за особливим переднім бампером та заднім спойлером. У салоні встановили спортивні кермо та сидіння.

