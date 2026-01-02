Їх випустили лише 1510: в Україні засвітився культовий заряджений BMW 90-х (фото)

У Києві сфотографували знаменитий BMW 850 CSi. Лімітоване купе оснащене 380-сильним V12 і стартує до сотні за 6 с.

Купе BMW 850 CSi — раритет не лише в Україні, адже таких авто з 1992 по 1996 рік виготовили всього 1510. Світлини спорткара опублікували на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Відрізнити BMW 850 CSi можна за інакшими бамперами Фото: luxurycars.ukraine

Заряджений варіант BMW 8 Series E31 розробив підрозділ BMW Motorsport. Утім, він не отримав позначення M, адже планувалося ще екстремальніше купе BMW M8, яке так і не стало серійним.

Випустили лише 1510 BMW 850 CSi Фото: luxurycars.ukraine

Важливо

Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce: найяскравіші авто в Україні за 2025 рік (фото)

BMW 850 CSi оснастили доопрацьованим V12 зі збільшеним до 5,6 л робочим об’ємом, який розвивав 380 к. с. та 550 Н∙м. Авто пропонували виключно з 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Відео дня

Крім того, купе BMW 850 CSi отримало керовані задні колеса, жорсткішу спортивну підвіску, гостріше кермове управління та збільшені гальма.

5,6-літровий V12 розвиває 380 к. с. Фото: luxurycars.ukraine

Відрізнити заряджене купе можна за зміненими бамперами та особливими 17-дюймовими дисками. Ціна BMW 850 CSi у гарному стані зараз може легко перевищити $100 000.

Раніше Фокус розповідав про новий BMW X5 2027, який кардинально зміниться.

Також ми писали про заряджений кросовер Rolls-Royce за $700 000 у Львові.