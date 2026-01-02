Их выпустили всего 1510: в Украине засветился культовый заряженный BMW 90-х (фото)
В Киеве сфотографировали знаменитый BMW 850 CSi. Лимитированное купе оснащено 380-сильным V12 и стартует до сотни за 6 с.
Купе BMW 850 CSi — раритет не только в Украине, ведь таких авто с 1992 по 1996 год изготовили всего 1510. Фотографии спорткара опубликовали на странице luxurycars.ukraine в Instagram.
Заряженный вариант BMW 8 Series E31 был разработан подразделением BMW Motorsport. Впрочем, он не получил обозначение M, ведь планировалось еще более экстремальное купе BMW M8, которое так и не стало серийным.Важно
BMW 850 CSi оснастили доработанным V12 с увеличенным до 5,6 л рабочим объемом, который развивал 380 л.с. и 550 Н∙м. Авто предлагали исключительно с 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Кроме того, купе BMW 850 CSi получило управляемые задние колеса, более жесткую спортивную подвеску, более острое рулевое управление и увеличенные тормоза.
Отличить заряженное купе можно по измененным бамперам и особым 17-дюймовым дискам. Цена BMW 850 CSi в хорошем состоянии сейчас может легко превысить $100 000.
Ранее Фокус рассказывал о новом BMW X5 2027, который кардинально изменится.
Также мы писали о заряженном кроссовере Rolls-Royce за $700 000 во Львове.