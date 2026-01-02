Их выпустили всего 1510: в Украине засветился культовый заряженный BMW 90-х (фото)

В Киеве сфотографировали знаменитый BMW 850 CSi. Лимитированное купе оснащено 380-сильным V12 и стартует до сотни за 6 с.

Купе BMW 850 CSi — раритет не только в Украине, ведь таких авто с 1992 по 1996 год изготовили всего 1510. Фотографии спорткара опубликовали на странице luxurycars.ukraine в Instagram.

Отличить BMW 850 CSi можно по иным бамперам и бамперам Фото: luxurycars.ukraine

Заряженный вариант BMW 8 Series E31 был разработан подразделением BMW Motorsport. Впрочем, он не получил обозначение M, ведь планировалось еще более экстремальное купе BMW M8, которое так и не стало серийным.

Выпустили всего 1510 BMW 850 CSi Фото: luxurycars.ukraine

BMW 850 CSi оснастили доработанным V12 с увеличенным до 5,6 л рабочим объемом, который развивал 380 л.с. и 550 Н∙м. Авто предлагали исключительно с 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кроме того, купе BMW 850 CSi получило управляемые задние колеса, более жесткую спортивную подвеску, более острое рулевое управление и увеличенные тормоза.

5,6-литровый V12 развивает 380 л.с. Фото: luxurycars.ukraine

Отличить заряженное купе можно по измененным бамперам и особым 17-дюймовым дискам. Цена BMW 850 CSi в хорошем состоянии сейчас может легко превысить $100 000.

